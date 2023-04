Going Public: Neuer Online-Lehrgang für Immobilienmakler

Die Going Public Akademie für Finanzberatung bietet ab sofort einen online-basierten Lehrgang für Immobilienmakler (IHK) an. Welches Wissen dort vermittelt werden soll.

Der Lehrgang richtet sich an Berufseinsteiger, Schulabgänger, Nachfolger, Quereinsteiger, Wohnimmobilienverwalter und Immobiliardarlehensvermittler. Auch bereits tätige Immobilienmakler ohne Formalqualifikation sind laut Going Public willkommen. Der Kurs wird in Form einer virtuellen Schulungsreihe angeboten und in regelmäßigen Abständen gestartet. Zudem erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein E-Learning- Bereich.

„Unser neuer Lehrgang bietet eine fundierte Ausbildung, die auf die Zukunft vorbereitet. Wir vermitteln dabei nicht nur das Know-how, um Immobilien makeln zu können. Wir gehen deutlich weiter. So erhalten angehende Maklerinnen und Makler auch das zukünftig so wichtige Wissen und das Anwendungs-Know-how in den Bereichen Teilverkauf/Immobilienrente, Versicherungen, Finanzierungen und Marketing/Kommunikation. Wir möchten hiermit ein Umdenken in der Branche erreichen und den zukünftigen Maklern die Möglichkeit geben, sich deutlich von reinen Abwicklungsplattformen für Endkunden abzuheben“, erklärt Vorstand Dr. Wolfgang Kuckertz.

Zum Abschluss des Lehrgangs, der gemeinsam mit dem Bildungszentrum der IHK-Frankfurt am Main konzipiert wurde, erhalten die Teilnehmer das Zertifikat Immobilienmakler/-in (IHK).