Gold: Weltweite Nachfrage erreicht einen Rekordwert von über 100 Milliarden US-Dollar

Die Gesamtnachfrage überstieg zum ersten Mal in der Geschichte die 100-Milliarden-Dollar-Grenze, unterstützt durch starke Investitionen in einem Umfeld von Preisen in Rekordhöhen.



Die weltweite Anlegernachfrage hat sich im Vergleich zum Vorjahr auf 364 t mehr als verdoppelt, was auf eine Verlagerung der Nachfrage nach börsengehandelten Goldfonds vor allem seitens westlicher Anleger zurückzuführen ist. Weltweit legten die börsengehandelten Goldfonds 95 t zu und verzeichneten damit das erste positive Quartal seit dem ersten Quartal 2022. Die Nachfrage nach Barren und Münzen ging um neun Prozent zurück, aber die Gesamtmenge für das laufende Jahr bleibt mit 859 t gegenüber dem Zehn-Jahres-Durchschnitt von 774 t hoch.

Die Käufe der Zentralbanken verlangsamten sich im dritten Quartal, obwohl die Nachfrage mit 186 t stabil blieb. Im bisherigen Jahresverlauf erreichte die Nachfrage der Zentralbank 694 t und entsprach damit dem gleichen Zeitraum des Jahres 2022.



Die Goldpreise stiegen im Laufe des Quartals weiter auf Rekordhöhen und erreichten einen Durchschnittswert von 2.474 $/oz, was die weltweite Nachfrage nach Goldschmuck beeinträchtigte. Der Gesamtverbrauch an Schmuck ging im Jahresvergleich mengenmäßig um zwölf Prozent zurück, wertmäßig stieg er jedoch um 13 Prozent, was darauf hindeutet, dass die Verbraucher bereit sind, mehr für geringere Mengen an Goldprodukten auszugeben.



Darüber hinaus stieg die Gesamtnachfrage nach Gold in der Technologiebranche im Jahresvergleich um sieben Prozent, gestützt durch das Wachstum des Elektroniksektors, da der KI-Boom die Nachfrage nach Gold weiter ankurbelt.



Das Gesamtangebot an Gold stieg im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent, wobei die Minenproduktion um drei Prozent und das Recycling um elf Prozent zunahmen. [2]



Louise Street, Senior Markets Analyst des World Gold Council, kommentiert: „Im dritten Quartal stützten verstärkte Investitionen und außerbörsliche Aktivitäten die weltweite Goldnachfrage und trieben die Preisentwicklung an. Während der höhere Goldpreis die Nachfrage auf den meisten Verbrauchermärkten dämpfte, sorgte die Senkung der Einfuhrzölle in Indien dafür, dass die Nachfrage nach Schmuck und Barren und Münzen in einem rekordverdächtigen Preisumfeld bemerkenswert hoch blieb.



Die Angst unter den Anlegern, etwas zu verpassen, war in diesem Quartal ein Hauptgrund für die gestiegene Nachfrage. Die Anleger haben ein Interesse daran gezeigt, die Preisdynamik auszunutzen, werden durch die Aussicht auf künftige Zinssenkungen ermutigt und ziehen angesichts der politischen Unsicherheit in den USA und der eskalierenden Konflikte im Nahen Osten außerdem Gold als sicheren Hafen in Betracht.



„Mit Blick auf die Zukunft ist die sprunghafte Steigerung der Goldinvestitionsströme ein Trend, der sich wahrscheinlich fortsetzen wird, was sowohl die Nachfrage als auch das Preisniveau auf einem hohen Niveau halten könnte. Andererseits haben wir 2024 mehr als 30 Rekorde bei Preisspitzen gesehen und dieses Umfeld wird für die Verbraucher weiterhin eine Herausforderung darstellen. Die Aussicht auf ein Wirtschaftswachstum ist jedoch ein weiterer Faktor, den wir beobachten werden und der den Ausschlag geben könnte.“