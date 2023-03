Günter Blaich wechselt zu Wefox

Zuvor leitete Blaich das Produkt und Partnermanagement bei der Franke und Bornberg Research GmbH und war in den Geschäftsführungen der Swiss Life Select GmbH sowie der Servicegesellschaften der Swiss Life Vertriebsorganisationen.

“Wir freuen uns sehr, dass Günther unser Team in Deutschland verstärken wird. Er ist die jüngste Ernennung in einer Reihe von Persönlichkeiten aus der Versicherungsindustrie. Seine Erfahrung und sein Wissen leisten einen wichtigen Beitrag, unser Deutschlandgeschäft bis 2024 zu nachhaltigen Erträgen und Profitabilität zu führen“, so CEO Julian Teicke.

Das digitale Versicherungsunternehmen Wefox wurde 2015 von Teicke, Fabian Wesemann und Dario Fazlic gegründet.