Habona Invest tritt dem Sachwerteverband VKS bei

Der Verband für Kapitalverwaltungsgesellschaften und Sachwertanbieter (VKS) hat mit dem Asset Manager und Einzelhandelsspezialisten Habona Invest GmbH ein neues Mitgliedsunternehmen. Was Habona-Chef Johannes Palla dazu bewegt hat.

Habona Invest konzipiert und verwaltet seit der Gründung im Jahr 2009 Kapitalanlagen für Privatanleger und institutionelle Investoren mit dem Fokus auf Nahversorgung und soziale Infrastruktur. „Habona“ steht dabei für HAus und BOden und NAchhaltigkeit. Zum Produktportfolio gehört neben Immobilienfonds auch ein Aktienfonds.

Habona Invest verwaltet den Angaben zufolge ein investiertes Eigenkapital von Investoren in Höhe von 900 Millionen Euro für mehr als 10.000 Anleger. Aktuell ist der alternative Investmentfonds (AIF) Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 08 in der Platzierung.

„Der wohl überlegte Umgang mit Ressourcen und Räumen, die Unterstützung der Regionen, faires Geschäftsgebaren, gesellschaftliches Engagement und ein achtsames Miteinander sind unverzichtbare Grundlagen unserer Arbeit“, sagt Habona-Geschäftsführer Johannes Palla. Für das inhabergeführte mittelständische Unternehmen sei der Beitritt zum VKS daher „alternativlos“, heißt es in einer Mitteilung des Verbands. „Uns gefällt das Konzept eines Mitmachverbandes. Wir freuen uns sehr darauf, unsere langjährige Expertise und Marktkenntnis aktiv in die Verbandsarbeit miteinzubringen und ein gemeinsames Agieren im Markt zu unterstützen“, so Palla weiter.

Klaus Wolfermann, Vorstandsvorsitzender des VKS, betont: „Mit Habona Invest gewinnen wir erneut einen etablierten und geschätzten Anbieter in der Sachwertbranche als Verbandsmitglied. Wir freuen uns, dass Habona Invest den VKS unterstützen wird, unser Standing als Sprachrohr der deutschen Kapitalanlage- und Sachwertbranche weiter auszubauen und die Wahrnehmung der Bedeutung von Sachwertinvestitionen voranzubringen.“ Auch beim 3. VKS Sachwert Kongress am 17. und 18. September 2024 in Frankfurt/Main wird Habona Invest vertreten sein.