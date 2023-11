Habona Invest beendet Emissions-Pause bei Publikums-AIFs

Der alternative Investmentfonds (AIF) Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 08 GmbH & Co. geschlossene Investment KG hat von der BaFin die Zulassung für den Vertrieb erhalten und setzt ab sofort die Serie der Kurzläuferfonds der Frankfurter Habona Invest Gruppe fort, teilt das Unternehmen mit.

Das Unternehmen stellt den Anlegern des Fonds nach der geplanten sechsjährigen Fondslaufzeit einen Gesamtrückfluss nach Steuern in Höhe von 127 Prozent der Einlage in Aussicht, was einer Rendite von 3,5 Prozent pro Jahr nach Steuern entspricht. Basis für die halbjährlichen Ausschüttungen sollen wie gehabt langfristige Mietverträge mit Ankermietern wie zum Beispiel Rewe oder Edeka sein, kündigt Habona an.

Der Habona Nahversorgungsfonds 08 hat ein Eigenkapital-Platzierungsvolumen von 50 Millionen Euro und ein prognostiziertes Gesamtinvestitionsvolumen, also inklusive Fremdkapital, von 95 Millionen Euro. Prognosegemäß wird der Fonds das Kapital der Anleger in circa 20 Nahversorgungsimmobilien investieren.

„Fondsstruktur grundlegend überarbeitet“

Johannes Palla, geschäftsführender Gesellschafter der Habona Gruppe, über den nun erfolgten Vertriebsstart: „Nachdem wir über zwei Jahre mit der Fortsetzung unserer Reihe der geschlossenen Publikumsfonds gewartet haben, sehen wir im aktuellen Marktumfeld wieder viele Chancen, ein attraktives Portfolio für unsere Anleger aufzubauen. Wir haben die Zeit zudem genutzt und die Fondsstruktur grundlegend überarbeitet, um die Kurzläufer-Serie der ersten sechs Habona Fonds mit verbesserten steuerlichen Rahmenbedingungen fortzuführen.“

Wie bei allen bisherigen Habona-AIFs kooperiert auch der Nahversorgungsfonds 08 mit Hansainvest Hanseatische Investment-GmbH als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG), die unter anderem mit dem Portfoliomanagement und dem Risikomanagement des Fonds beauftragt ist. Als Verwahrstelle ist erneut die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG beauftragt worden.