Haftungsfalle Ingenieurbüro: Hiscox bringt Spezialschutz für Umwelt- und IT-Risiken

Mit „Ingenieure by Hiscox“ bringt der Spezialversicherer eine neue Berufshaftpflichtversicherung auf den Markt, die gezielt auf die Bedürfnisse kleiner Ingenieurbüros und selbstständiger Fachkräfte zugeschnitten ist. Der Versicherungsschutz umfasst eine breite Palette berufstypischer Tätigkeiten – von Planung und Konstruktion über Beratung bis hin zu IT-nahen Dienstleistungen.

„Ingenieurinnen und Ingenieure sind heute an zahlreichen Schnittstellen aktiv – sei es in der klassischen Projektarbeit, bei der Integration digitaler Tools oder im Rahmen beratender Tätigkeiten“, sagt Franz Kupfer, Head of Professional Indemnity, D&O, Events bei Hiscox. Besonders durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz verschwimmen die Grenzen zwischen Ingenieur- und IT-Leistungen zunehmend. Gleichzeitig wachsen rechtliche Anforderungen, Zeitdruck und Haftungsrisiken.

Die neue Police reagiert auf diese Entwicklungen. Sie deckt neben Sach- und Vermögensschäden auch IT-Dienstleistungen ab – etwa im Bereich Embedded Systems oder bei Anwendungen mit KI-Bezug. Auch gutachterliche Tätigkeiten, Nutzungsausfallschäden, Umweltschäden sowie das Auslösen von Fehlalarmen sind mitversichert. Für international agierende Büros ist zudem relevant: Der Versicherungsschutz gilt in der gesamten EU, Großbritannien und der Schweiz.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Beseitigung bisheriger Deckungslücken. Kupfer erklärt: „Beratende Ingenieure standen bislang oft zwischen den Stühlen – klassische Berufshaftpflichtprodukte deckten entweder IT- oder Ingenieurleistungen ab, aber selten beides. Genau hier setzt unsere Lösung an.“

Hiscox richtet sich mit dem Produkt vor allem an kleine und mittlere Ingenieurbüros mit einem Jahresumsatz bis 500.000 Euro. Der Abschluss erfolgt über einen vereinfachten, digitalen Antragsprozess. Für größere Risiken mit bis zu 15 Millionen Euro Jahresumsatz sind individuelle Lösungen möglich.

Damit bietet Hiscox Vermittlern ein neues Werkzeug für eine Zielgruppe, die sich durch hohe fachliche Spezialisierung und wachsende regulatorische Anforderungen auszeichnet – und in bisherigen Standardtarifen häufig nicht ausreichend berücksichtigt wurde.

