Übernahme von LTA: Aon erweitert Expertise für Kanzleien und Berater

Aon übernimmt die LTA Legal & Tax Assekuranzmakler GmbH. Das weltweit tätige Beratungsunternehmen erweitert damit seine Expertise im Bereich Versicherungs- und Risikolösungen für rechts- und wirtschaftsberatende Berufe. LTA bleibt als eigenständige Marke bestehen und agiert künftig als Spezialmakler innerhalb des Aon-Konzerns.

LTA gilt als etablierter Anbieter für Kanzleiversicherungen und Vermögensschaden-Haftpflichtlösungen und ist auf die besonderen Anforderungen beratender Berufe ausgerichtet. Das Unternehmen beschäftigt rund 25 Mitarbeitende am Hauptsitz in Köln sowie an Standorten in Berlin, Aachen und Wien. Die bisherige Geschäftsführung mit Stella Dörne, Christof Ruhberg, Dr. Joseph Schilling und Dr. Christian Zimmermann begleitet die Integration in das Aon-Netzwerk und führt LTA weiterhin operativ.

Aon betreut weltweit rund 15.000 Kanzleikunden, darunter sieben der Top-10 globalen Wirtschaftskanzleien, und verfügt insbesondere in den USA und Großbritannien über eine starke Marktposition. Diese Präsenz soll nun auch im deutschsprachigen Raum ausgebaut werden.

Kai-Frank Büchter, CEO von Aon in der DACH-Region, unterstreicht: „Mit der Übernahme setzt Aon ein weiteres Zeichen für herausragende Qualität, Spezialisierung und internationale Stärke im beratungsintensiven Segment der Berufshaftpflichtlösungen. Gemeinsam mit LTA werden wir unseren Kundinnen und Kunden künftig ein Leistungsangebot bieten, das neue Maßstäbe für Kanzleiversicherungen setzen wird.“