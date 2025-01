Hanse Merkur kooperiert mit Avi Medical: Erste PKV mit hybridem Versorgungsmodell

Die Hanse Merkur Krankenversicherung und Avi medical Operations haben eine Kooperation vereinbart, um Privatversicherten eine hausarztzentrierte Versorgung mit digitalen und persönlichen Behandlungsmöglichkeiten anzubieten. Krankenvollversicherte der Hanse Merkur erhalten damit Zugang zum Ärztenetzwerk Avi medical. Die Behandlung umfasst sowohl persönliche Konsultationen in den Avi-Praxen als auch eine telemedizinische Betreuung.

Die Hanse Merkur ist nach eigenen Angaben damit die erste private Krankenversicherung, die mit Avi Medical zusammenarbeitet. Laut Holger Ehses, Vorstandsmitglied der HanseMerkur, soll die Partnerschaft eine effizientere hausärztliche Versorgung ermöglichen. Mit dieser Partnerschaft gehe man einen neuen Schritt in der Gesundheitsversorgung. „Die medizinische Kompetenz und die moderne, technisch unterstützte Organisation der Praxen haben uns überzeugt. Wir setzen neue Maßstäbe, indem wir mit avi ein Modell schaffen, das unseren Versicherten eine optimierte hausarztzentrierte Gesundheitsversorgung bietet, bei der Ärzte und Krankenversicherer an einem Strang ziehen“, sagt Ehses.

Julian Kley, Mitgründer von Avi medical, sieht in der Zusammenarbeit einen Schritt zur Digitalisierung der hausärztlichen Versorgung. Vision sei, die Patientenversorgung durch eine Kombination aus modernster Technologie und medizinischer Exzellenz neu zu definieren. „Digitale Tools stehen den medizinischen Teams als Co-Piloten zur Seite und bringen so die dringend benötigte Zeitenwende im Gesundheitswesen in Schwung“, sagt Kley.

Zentrale Rolle der Hausärzte

Hintergrund für die Kooperation ist die aktuelle Debatte über ein Gesetz zur Entbudgetierung von Hausärzten mit Kassenzulassung. Das unterstreiche die zentrale Rolle der Hausärzte in der Gesundheitsversorgung, betont der Krankenversicherer. Zwar würden in der privaten Krankenversicherung solche Budgetierungen nicht bestehen. Allerdings sei eine optimale hausarztzentrierte Gesundheitsversorgung ebenso für Privatpatienten von signifikanter Bedeutung.

Das Avi-Netzwerk umfasst derzeit 20 Praxen in Großstädten wie München, Berlin, Hamburg und Stuttgart. Rund zehn Millionen Menschen können also theoretisch eine der Praxen innerhalb von 30 Minuten erreichen. Ziel der Kooperation ist eine schnellere und gezieltere medizinische Betreuung für HanseMerkur-Versicherte, insbesondere auch bei chronischen Erkrankungen und präventiven Maßnahmen.

Gesundheitsdienstleister mit eigenen Praxen

Avi Medical bezeichnet sich als innovativer Anbieter in der hausärztlichen Versorgung und Deutschlands erste Accountable Care Organisation (ACO). Das Unternehmen kombiniert persönliche Arztbesuche in eigenen Praxen in Berlin, Hamburg, München und Stuttgart mit einer digitalen Betreuung, die Patienten von überall nutzen können.

Avi Medical nutzt moderne Technologien und digitale Assistenten, um Ärzte und medizinisches Personal zu unterstützen. Dadurch können für jeden Patienten individuelle Behandlungspläne erstellt werden, die sich an klar messbaren gesundheitlichen Fortschritten orientieren. Ziel ist es, die Patientenversorgung effizienter, strukturierter und auf die individuellen Bedürfnisse der Patienten zugeschnitten zu gestalten.

Eine Accountable Care Organisaton ist ein Zusammenschluss von Gesundheitsdienstleistern, der eine koordinierte und qualitativ hochwertige Patientenversorgung sicherstellen soll. Ziel ist es, durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Krankenhäusern und anderen Leistungserbringern Kosten zu senken und gleichzeitig die medizinischen Ergebnisse zu verbessern.