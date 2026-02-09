HDI: Cyberabschluss ohne Risiko-Fragebögen bis 20 Millionen Euro Umsatz

Kleine und mittelständische Unternehmen können bei HDI ihren Cyberversicherungsschutz künftig deutlich einfacher abschließen. Firmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 20 Millionen Euro erhalten Zugang zur Cyberpolice, ohne umfangreiche Risiko-Fragebögen beantworten zu müssen. Voraussetzung ist der gleichzeitige Abschluss des Cyber Security Bausteins.

Bislang war diese vereinfachte Abschlussvariante auf Unternehmen mit bis zu zehn Millionen Euro Umsatz begrenzt. Mit der Ausweitung reagiert HDI auf die wachsende Nachfrage nach schlankeren Prozessen beim Abschluss von Cyberversicherungen.

Kern der Lösung ist ein jährlich durchgeführter „Security Baseline Check“. Diese Zusatzleistung wird über den HDI-Partner Perseus Technologies erbracht und prüft stichprobenartig die technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen im Unternehmen. Wird der Baustein direkt bei Vertragsabschluss gewählt, entfällt die Beantwortung der Risikofragebögen vollständig. Zudem verzichtet HDI bei einem positiven Prüfergebnis im Schadenfall auf die Prüfung möglicher Obliegenheitsverletzungen.

Security Baseline Check als Alternative zur Selbstauskunft

Der Check umfasst unter anderem die Sensibilisierung der Mitarbeiter für Cybersicherheit, das Identitäts- und Berechtigungsmanagement, den Schutz vor Schadprogrammen sowie das Datensicherungskonzept. Unternehmen erhalten dadurch eine strukturierte Einschätzung ihres aktuellen Sicherheitsniveaus.

Besonderes Gewicht legt HDI auf die Vertraulichkeit des Verfahrens. Die Kontaktaufnahme und Auswertung erfolgen ausschließlich durch Perseus Technologies. Die Ergebnisse werden nur dem versicherten Unternehmen zur Verfügung gestellt und nicht an den Versicherer weitergegeben.

Nach Angaben von HDI entscheidet sich bereits rund ein Viertel der Kunden beim Abschluss der Cyberversicherung für diesen Service. Der Cyber Security Baustein kann auch nachträglich in bestehende Verträge integriert werden.

Vereinfachtes Kundengespräch im Fokus

Peter Bertram, Leiter Produktmanagement und Underwriting Cyber der HDI Versicherung, sagt: „Aufgrund der positiven Erfahrungen mit dem Security Baseline Check haben wir die Option auf Unternehmen mit bis zu 20 Millionen Euro Umsatz erweitert. Denn neben dem Sicherheitsplus wird auch das Kundengespräch erheblich vereinfacht.“

Technische Detailkenntnisse zur eigenen IT-Sicherheit seien für den Kunden damit nicht mehr erforderlich. Der Check übernehme einen wesentlichen Teil der Risikoerfassung, die bislang über Selbstauskünfte erfolgte.

Unabhängig davon bleibt der Abschluss der HDI Cyberpolice auch weiterhin ohne Cyber Security Baustein möglich. In diesem Fall erfolgt die Risikoprüfung wie bisher über klassische Risiko-Fragebögen.