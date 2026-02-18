Expansion, Exzellenz und Arbeitgebermarke: HDI Global richtet sich neu aus

HDI Global richtet sich strategisch neu aus. Mit „Xcelerate29“ definiert der Corporate- und Specialtyversicherer die Leitplanken für den Zeitraum 2026 bis 2029. Ziel ist es, die internationale Präsenz auszubauen, die Profitabilität weiter zu steigern und die Organisation als attraktiven Arbeitgeber in der Finanzindustrie zu positionieren.

Die Strategie folgt drei klaren Schwerpunkten: Ausbau der globalen Aktivitäten, Stärkung der Exzellenz im Kerngeschäft und Weiterentwicklung der Unternehmenskultur. Der Name „Xcelerate29“ steht dabei für Beschleunigung und Exzellenz als zentrale Handlungsfelder.

[mehr-dazu-lesen|

„In den vergangenen Jahren haben wir unsere Position als ein führender globaler Versicherer gefestigt – durch fachliche Expertise entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette, verlässliche Services und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Mit Xcelerate29 heben wir unseren Anspruch auf das nächste Level. Wir verankern Innovation in unseren Kernprozessen und investieren gezielt in Regionen und Sparten, in denen wir für unsere Kunden, Makler und für Investoren den größten Mehrwert schaffen“, sagt Dr. Edgar Puls, CEO von HDI Global.

Internationale Expansion und Specialtygeschäft im Fokus

HDI Global ist mit 30 eigenen Einheiten vertreten und bietet Services in über 175 Ländern an. Diese Struktur will das Unternehmen gezielt weiterentwickeln. „Unser Ziel ist, die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden und Makler zu verstehen, um dann passgenaue Lösungen zu entwickeln und damit spürbaren Mehrwert zu schaffen. Wir sind nicht zuletzt wegen unserer länderübergreifenden Expertise einer der fünf weltweit größten Anbieter in der Führung Internationaler Programme. Diese Position werden wir im Rahmen der neuen Strategie weiter stärken“, so Puls.

Geografisch rücken Nordamerika, Südostasien und der Mittlere Osten in den Mittelpunkt. Vor allem die USA gelten als strategischer Wachstumstreiber. „Die USA als größter Versicherungsmarkt weltweit sind für uns ein zentraler Wachstumstreiber“, erklärt Puls. Neben dem Ausbau der Präsenz plant HDI Global, das Specialtygeschäft auszubauen, unter anderem in den Sparten Aviation, Crisis Management, Surety und Credit Insurance.

Technische Exzellenz als Grundlage für Profitabilität

Parallel dazu will HDI Global die Qualität in Underwriting, Schadenmanagement und Kapitalanlage weiter steigern. Harmonisierte Standards und datenbasierte Prozesse sollen über alle Marktphasen hinweg für Stabilität sorgen. „Unser bewährtes Underwriting-Exzellenz-Framework setzt klare Leitplanken für technische Qualität über alle Marktphasen hinweg“, erläutert Puls. „Diese technische Exzellenz und unsere konsequente Underwriting-Disziplin bilden die Grundlage dafür, als Partner in Transformation langfristig eng an der Seite unserer Kunden zu stehen.“

Auch im Schadenmanagement setzt der Versicherer auf Prozessoptimierung und Datenanalyse. Ziel sind schnelle, verlässliche Entscheidungen und eine konsistente Bearbeitung internationaler Programme. In der Kapitalanlage entwickelt HDI Global die strategische Asset Allokation, Investment Operations und Investment Governance weiter.

Arbeitgebermarke und KI als strategische Hebel

Ein weiterer Baustein der Strategie ist die Positionierung als attraktiver Arbeitgeber. „Erfolg entsteht bei uns durch Menschen. Unsere ambitionierten Ziele erreichen wir nur, wenn wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt befähigen“, so Puls. „Deshalb investieren wir in ihre Weiterentwicklung, moderne Arbeitsbedingungen, internationale Karrierepfade und eine Kultur, die Innovation und Leistung fördert und anerkennt.“ Als Indikator nennt das Unternehmen das Abschneiden im internen Engagement Survey im Vergleich zu führenden Unternehmen der Branche.

Technologisch setzt HDI Global verstärkt auf Künstliche Intelligenz. KI-gestützte Risikoanalysen, automatisierte Dokumentenverarbeitung und intelligente Modelle zur Schadenerstmeldung sollen Prozesse beschleunigen und standardisieren. „Wir implementieren aktuell mehrere KI-gestützte Prozesse in Underwriting und Schaden. Diese entlasten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, beschleunigen Prozesse und sorgen für mehr Konsistenz in Entscheidungen. Die finale Entscheidung bleibt aber beim Menschen, folgend dem Motto: human driven – AI powered“, betont Puls.

Die strategische Neuausrichtung baut auf einer soliden Ausgangsbasis auf. 2024 überschritt HDI Global erstmals die Marke von zehn Milliarden Euro Versicherungsumsatz. Das EBIT stieg im Vergleich zum Vorjahr um 57 Prozent, die Combined Ratio lag bei 90,0 Prozent. „Diese Entwicklung gibt uns Rückenwind für die nächsten Schritte bis 2029 als global leistungsstarker und finanziell verlässlicher Partner“, zeigt sich Puls zuversichtlich.