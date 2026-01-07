Hiro Yamasaki übernimmt Leitung von HDI Global Japan

HDI Global hat Hiro Yamasaki zum Managing Director und gesetzlichen Vertreter der Niederlassung in Japan ernannt. Die Personalentscheidung ist Teil der Wachstumsstrategie des Corporate-&-Specialty-Versicherers in der Region und unterstreicht die Bedeutung des japanischen Marktes für das internationale Geschäft.

Yamasaki bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Sach- und Haftpflichtversicherung mit. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen im Portfolio-Management, im Underwriting sowie in der Führung internationaler Teams. In früheren Funktionen war er sowohl in Japan als auch in den USA tätig.

In leitenden Positionen verantwortete Yamasaki unter anderem umfassende Underwriting-Initiativen sowie das gruppenweite Management von Naturkatastrophenrisiken. Zuletzt war er im globalen Corporate Underwriting tätig, wo er an der Weiterentwicklung von Underwriting-Standards, der Steuerung des Nat-Cat-Exposures und an der Nutzung von KI-Ansätzen im Underwriting mitwirkte.

Japan als strategischer Schlüsselmarkt

„Japan ist für HDI Global ein Schlüsselmarkt, und die Stärkung unseres Führungsteams ist ein zentraler Schritt in unserer Wachstumsstrategie. Hiro bringt tiefgehende technische Expertise und internationale Erfahrung mit, die unser diszipliniertes Underwriting ideal ergänzen. Seine Ernennung unterstreicht unser Bekenntnis zu nachhaltigem, profitablem Wachstum und zu unserer Rolle als Partner in Transformation für Kunden und Makler in Japan“, sagt David Hullin, Mitglied des Vorstands von HDI Global.

Mit der Ernennung von Yamasaki will HDI Global die nächste Entwicklungsphase der japanischen Niederlassung gestalten und die Zusammenarbeit mit Kunden und Maklern weiter vertiefen.

Abschied von interimistischem Leiter

Zugleich verabschiedet sich das Unternehmen von Casey Sandler, der die japanische Niederlassung seit dem 1. August 2025 interimistisch geführt hat und seine berufliche Laufbahn außerhalb von HDI Global fortsetzen wird.