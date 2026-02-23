Gold verkaufen 2026: Worauf es jetzt wirklich ankommt

Steigende Inflation, geopolitische Unsicherheiten und volatile Kapitalmärkte haben Gold in den vergangenen Jahren erneut in den Fokus vieler Anleger gerückt. Das Edelmetall gilt traditionell als „sicherer Hafen“ – entsprechend stark ist die Nachfrage, entsprechend hoch ist inzwischen auch das Preisniveau. Für viele Verbraucher und Privatanleger stellt sich damit nicht mehr die Frage, ob Gold ein stabiler Vermögensbaustein ist, sondern wann und wie sich vorhandene Bestände sinnvoll zu Geld machen lassen.

Ob geerbter Schmuck, lange aufbewahrtes Zahngold, Goldmünzen oder Barren: Physisches Gold liegt in vielen Haushalten oft ungenutzt in Schubladen oder Tresoren. Gleichzeitig herrscht bei vielen Besitzern Unsicherheit darüber, wie der Goldverkauf konkret abläuft, welche Faktoren den Preis bestimmen, welche steuerlichen Regeln gelten und woran sich ein seriöser Goldankauf erkennen lässt. Gerade in einem Umfeld hoher Preise ist das Risiko groß, vorschnell zu verkaufen oder den tatsächlichen Wert der eigenen Bestände nicht korrekt einzuschätzen.

Im folgenden Q&A beantwortet Marwan Glas, Inhaber von Marien Gold und Experte für Goldankauf in München, die wichtigsten Fragen rund um den Goldverkauf 2026. Er erklärt, wann sich ein Verkauf lohnen kann, worauf Verbraucher bei der Preisermittlung achten sollten, welche typischen Fehler es zu vermeiden gilt und welche Alternativen zum klassischen Goldverkauf bestehen.

Herr Glas, lohnt es sich aktuell, physisches Gold zu verkaufen?

Grundsätzlich ja – hohe Goldpreise schaffen natürlich attraktive Verkaufsbedingungen. Wer Altgold, Schmuck, Zahngold, Münzen oder Barren besitzt, kann derzeit von einem sehr günstigen Marktumfeld profitieren. Entscheidend ist allerdings nicht nur der Preis, sondern auch, wie verkauft wird. Transparenz und eine faire Bewertung sind mindestens genauso wichtig wie der richtige Zeitpunkt.

Woran sollten sich Verkäufer beim Preis orientieren?

Am tagesaktuellen Goldpreis. Seriöse Goldankäufer legen ihre Angebote transparent auf Basis des aktuellen Börsenkurses offen. Wichtig ist außerdem, dass der tatsächliche Feingoldgehalt korrekt bestimmt wird – gerade bei Schmuck, der häufig aus unterschiedlichen Legierungen besteht. Ohne professionelle Prüfung lässt sich der reale Wert kaum einschätzen.

Welche Rolle spielen Legierungen und Feingehalt konkret?

Eine sehr große. Schmuck besteht oft aus 333er-, 585er- oder 750er-Gold, also aus Legierungen mit unterschiedlichem Goldanteil. Je höher der Feingoldgehalt, desto höher der Materialwert. Gleiches gilt für Münzen und Barren, bei denen Reinheit und Gewicht ausschlaggebend sind. Deshalb prüfen wir jedes Stück einzeln mit moderner XRF-Technologie, um den exakten Edelmetallgehalt zu bestimmen.

Wie läuft der Goldverkauf bei Ihnen konkret ab?

Wir setzen bewusst auf persönliche und kostenfreie Beratung. Zunächst nehmen wir uns Zeit, alle Fragen zu klären – etwa zu Legierungen, zum Ablauf oder zur Preisermittlung. Anschließend prüfen wir die Edelmetalle technisch und erläutern dem Kunden transparent, wie sich der angebotene Preis zusammensetzt. Wird das Angebot angenommen, erfolgt die Auszahlung in der Regel sofort.

Gibt es Risiken oder typische Fehler beim Goldverkauf?

Ja, die gibt es. Ein häufiger Fehler ist, Gold vorschnell zu verkaufen, ohne den tatsächlichen Wert zu kennen. Gerade bei Zahngold oder altem Schmuck wird das Material oft unterschätzt. Auch pauschale Ankaufspreise oder intransparente Abschläge sind problematisch. Mein Rat: immer auf eine nachvollziehbare Bewertung achten und sich nicht unter Zeitdruck setzen lassen.

Spielt neben dem Materialwert auch der Sammlerwert eine Rolle?

In bestimmten Fällen ja. Bei besonderen Münzen, historischen Prägungen oder ausgewählten Luxusuhren kann der Sammlerwert deutlich über dem reinen Materialwert liegen. Das sollte individuell geprüft werden. Hier ist Erfahrung gefragt, um zu entscheiden, ob ein Verkauf als Edelmetall oder als Sammlerstück sinnvoller ist.

Wie bewerten Sie das Thema Vertrauen beim Goldankauf?

Vertrauen ist zentral. Kunden geben oft Werte ab, die einen emotionalen oder finanziellen Hintergrund haben. Transparenz, Diskretion und eine offene Kommunikation sind daher essenziell. Viele unserer Kunden schätzen genau diese Kombination aus Fachwissen, fairer Preisgestaltung und persönlicher Atmosphäre.

Muss der Verkauf von Gold versteuert werden?

In vielen Fällen nicht. Wer physisches Gold länger als ein Jahr gehalten hat, kann es in der Regel steuerfrei verkaufen, da es sich um ein privates Veräußerungsgeschäft handelt. Wird die Spekulationsfrist unterschritten, können Gewinne steuerpflichtig sein. Im Zweifel sollte man das individuell mit einem Steuerberater klären.

Welche Alternativen gibt es zum klassischen Goldverkauf?

Nicht jeder muss sofort verkaufen. Wer davon ausgeht, dass die Preise weiter steigen, kann seine Bestände natürlich halten. Manche Kunden entscheiden sich auch dafür, größere Positionen in kleinere Einheiten zu tauschen, um flexibler zu bleiben. Wichtig ist, die Entscheidung bewusst und informiert zu treffen.

Ihr Fazit für Goldverkäufer 2026?

Der Markt bietet Chancen, aber nur für diejenigen, die informiert vorgehen. Wer den aktuellen Goldpreis kennt, auf eine transparente Bewertung achtet und sich persönlich beraten lässt, kann sein Gold zu fairen Konditionen verkaufen. Genau dafür stehen wir bei Marien Gold.

Nutzen Sie jetzt den hohen Goldpreis und machen Sie Ihre Goldbestände zu Geld! Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme unter:

Marien Gold, Landsberger Str. 529, 81241 München, Telefon: 089/52060095, [email protected]