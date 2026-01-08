HDI Global ordnet Führung in UK & Ireland neu

HDI Global kündigt einen Wechsel an der Spitze seines Geschäfts in UK & Ireland an. Stephanie Ogden, CEO der Region, wird das Unternehmen zum 31. Januar 2026 verlassen, um sich neuen beruflichen Aufgaben außerhalb von HDI Global zu widmen.

Ogden verantwortete in den vergangenen Jahren die strategische Weiterentwicklung des Geschäfts in UK & Ireland. In dieser Zeit stärkte sie nach Unternehmensangaben die Marktposition und baute die Zusammenarbeit mit Maklern und Kunden weiter aus. HDI Global würdigt ihren Beitrag zur organisatorischen und inhaltlichen Ausrichtung der regionalen Einheit.

Zum 1. Februar 2026 übernimmt Simon Hunt die Rolle des Interim-CEO, vorbehaltlich der regulatorischen Genehmigung. Hunt ist derzeit Chief Financial Officer von HDI Global UK & Ireland und gehört dem Unternehmen seit 2019 an.

Interim-Management soll Kontinuität sichern

Hunt verfügt über langjährige Erfahrung im Corporate- und Specialty-Versicherungsgeschäft. Bereits während der Elternzeit von Stephanie Ogden stellte er als Managing Director die operative Kontinuität in der Region sicher.

Parallel zu seiner Ernennung wird Ger Twomey zum Interim-CFO berufen und übernimmt die Verantwortung für Finance und Risk, ebenfalls vorbehaltlich der regulatorischen Genehmigung.

David Hullin, Mitglied des Vorstands von HDI Global, sagt: „Steph hat einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung unseres Geschäfts in UK & Ireland geleistet und unsere lokale Strategie erfolgreich umgesetzt. Sie hat unsere Marktposition sowie die Beziehungen zu unseren Kunden nachhaltig gestärkt. Wir wünschen ihr für die Zukunft alles Gute. Gleichzeitig freuen wir uns, mit Simon Hunt einen erfahrenen Manager als Interim-CEO zu berufen, um Kontinuität sowie unseren strategischen Fokus für Kunden und Makler beizubehalten. Mit Ger Twomey als Interim-CFO gewinnen wir zudem eine erfahrene Führungskraft mit ausgewiesener Expertise in Finance und Risk.“