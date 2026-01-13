HDI Global stärkt APAC-Strategie mit neuer Repräsentanz in Südkorea

Der Industrieversicherer HDI Global baut seine Aktivitäten in der Region Asien-Pazifik aus und eröffnet eine Repräsentanz in Seoul, Republik Korea. Ziel ist es, die Beziehungen zu Maklern, Zedenten und Kunden in einem der größten Schaden- und Unfallversicherungsmärkte Asiens zu intensivieren und das regionale Wachstum voranzutreiben. Die neue Präsenz ergänzt die bestehenden Aktivitäten des Unternehmens und erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Niederlassung in Hongkong.

Die Repräsentanz ist Teil der strategischen Ausrichtung auf profitables Wachstum. HDI Global richtet den Fokus auf Geschäftsfelder, in denen das Unternehmen über besondere fachliche Stärke verfügt. Dazu zählen insbesondere ESG-Haftpflicht, erneuerbare Energien sowie Infrastrukturprojekte. Der koreanische Markt biete in diesen Segmenten eine wachsende Nachfrage, sowohl im Inland als auch bei internationalen Aktivitäten lokaler Unternehmen, betont HDI Global.

Mit einem Marktvolumen von rund 80 Milliarden Euro zählt Korea zu den bedeutendsten Versicherungsmärkten in Asien. HDI Global will dort schrittweise ausgewählte Specialty-Lösungen einführen. Geplant sind unter anderem Deckungen für Eventausfälle bei großen K-Pop-Veranstaltungen sowie Kautionslösungen für koreanische Bauunternehmen mit Projekten im Ausland.

Lokale Präsenz mit klarer Aufgabenverteilung

Als Repräsentant für Korea konnte der Versicherer Ki Hyung Jo gewinnen. Er verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Versicherungsmarkt sowie umfassende Expertise in Underwriting und Produktentwicklung. Hinzu kommt ein gewachsenes Netzwerk aus Maklern, Kunden und Zedenten, das den Markteintritt erleichtern soll.

Die Repräsentanz in Seoul ist schlank aufgestellt. Die Betreuung von Maklern, Kunden und Zedenten erfolgt künftig direkt vor Ort, während zentrale Funktionen wie Underwriting und Schadenbearbeitung weiterhin über HDI Global Hongkong gesteuert werden. Dieses Modell soll Nähe zum Markt mit effizienter Prozesssteuerung verbinden.

„Korea ist ein logischer nächster Schritt zur Umsetzung unserer Wachstumsagenda“, sagt David Hullin, Mitglied des Vorstands von HDI Global. „Unser Anspruch ist es, als bevorzugter Partner in Transformation für Kunden und Makler zu agieren – global zu denken und lokal zu handeln. Mit der lokalen Präsenz und dem Zugang zu der weltweiten Expertise von HDI Global vertiefen wir die Beziehungen zu unseren Partnern und beschleunigen die Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse der koreanischen Wirtschaft – im Inland und international. Ich freue mich sehr, dass wir mit Ki Hyung Jo einen kompetenten und hoch angesehenen Branchenexperten für unsere ambitionierten Wachstumspläne in der Region gewinnen konnten.“

Fokus auf Transformation und internationale Aktivitäten

Ki Hyung Jo sieht in der neuen Repräsentanz einen wichtigen Schritt. „Unsere lokale Präsenz in Seoul ermöglicht es uns, koreanische Kunden direkt und eng zu begleiten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unserem globalen Team – insbesondere mit unseren Kolleginnen und Kollegen in Hongkong – um Unternehmen in Korea nahtlose, hochwertige Unterstützung auf ihrem Transformationsweg zu bieten.“

Michael Ahn, CEO HDI Global Hongkong, betont die Bedeutung der neuen Präsenz für das regionale Netzwerk. „Die Eröffnung unserer Repräsentanz in Seoul ist ein bedeutender Meilenstein für HDI Global. Diese Präsenz ermöglicht es unseren Stakeholdern, von den Fähigkeiten von HDI zu profitieren, während wir für unsere Partner einen echten Mehrwert schaffen – sei es bei der Unterstützung koreanischer Unternehmen im Heimatmarkt oder bei ihrer internationalen Expansion unter Nutzung unseres globalen Netzwerks und unserer Erfahrung.“