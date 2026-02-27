Schaden: Sandra Ersfeld übernimmt Gesamtverantwortung bei Zurich

In ihrer neuen Funktion verantwortet Ersfeld die strategische Weiterentwicklung der Schadenorganisation. Sie soll die Strukturen und Prozesse im Bereich Claims auf die kommenden Jahre ausrichten.

Ersfeld ist seit 2014 für die Zurich Gruppe Deutschland tätig. Nach der Leitung der Abteilung Motor Personenschaden übernahm sie 2020 als Bereichsleiterin Motor und Unfallschaden die Verantwortung für ein zentrales Segment innerhalb des Schadenressorts.

Ihre berufliche Laufbahn begann nach dem juristischen Studium an der Universität Bochum und dem Referendariat zunächst als Anwältin mit Schwerpunkt Sachversicherung. Anschließend wechselte sie in die Versicherungswirtschaft zur Signal Iduna, wo sie im Personenschaden zunächst als Sachbearbeiterin und später als Teamleiterin tätig war. Parallel absolvierte sie berufsbegleitend den Master of Laws im Versicherungsrecht an der Universität Münster.