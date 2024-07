Hep global meldet Umsatz für 2023 oberhalb der Prognosespanne

Der Konzernumsatz lag mit 73,3 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert von 94,8 Millionen Euro, jedoch deutlich oberhalb der Prognosespanne von 50 bis 60 Millionen Euro. Die wie prognostiziert rückläufige Umsatzentwicklung ist darauf zurückzuführen, dass 2023 wie erwartet keine in der Errichtung befindlichen Solarparks abgeschlossen wurden. Entsprechend haben sich die Projektfortschritte als gegenläufiger Effekt positiv in den Bestandsveränderungen in Höhe von 16,9 Millionen Euro für im Bau befindliche Solarparks niedergeschlagen. Diese werden 2024 umsatzwirksam.

Im Bereich Services erwirtschaftete hep Umsatzerlöse in Höhe von 66,3 Millionen Euro (2022: 86,5 Mio. Euro). Der Umsatz aus Projektentwicklungsleistungen speiste sich insbesondere aus dem Verkauf von Projekten in Japan und Kanada an deutsche Fondsgesellschaften sowie aus dem Verkauf von Projekten in den USA. Allein durch die Veräußerung des größten Projekts in Kanada wurde ein Umsatz von 42,2 Millionen Euro erzielt.

Im Bereich Investments entwickelte sich das Neugeschäft positiv, da drei weitere Spezial-AIF aufgelegt werden konnten. Für diese „Artikel 9-Fonds“ entsprechend der EU-Nachhaltigkeits-Taxonomie wurde 2023 ein Kommanditkapital in Höhe von 16,3 Millionen Euro eingeworben. Im Bestandsgeschäft des Bereichs Investments waren es u. a. 35,4 Millionen Euro für den Publikums-AIF HEP – Solar Green Energy Impact Fund 1 (SGEIF 1).

Die Ertragslage des hep global-Konzerns war im Geschäftsjahr 2023 in Anbetracht des allgemeinen Marktumfelds mit anhaltend hoher Inflation und dem dementsprechend hohen Zinsniveau in den Kernmärkten zufriedenstellend. So stieg das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 2,1 auf 3,1 Millionen Euro und lag damit innerhalb der prognostizierten Spanne von 0 bis 5 Millionen Euro. Der Konzernjahresüberschuss erhöhte sich deutlich von 0,4 auf 1,7 Millionen Euro.

Prognose für das Geschäftsjahr 2024

Für das Geschäftsjahr 2024 prognostiziert die Geschäftsführung einen Konzernumsatz zwischen 70 und 75 Millionen Euro. Die Umsatzentwicklung wird unter anderem auf dem Abschluss von Bauprojekten in den USA basieren. Es wird ein Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) innerhalb einer Spanne von 0 bis 5 Millionen Euro erwartet.

hep wird 2024 sein Geschäft im europäischen Markt und die Projektpipeline kontinuierlich erweitern. Dazu soll die bereits 2023 abgeschlossene Kooperationsvereinbarung, die hep exklusiven Zugriff auf über 10.000 Flächen in Mitteldeutschland bietet, durch weitere vergleichbare Vereinbarungen ergänzt werden. Zusätzliche Beiträge werden aus Entwicklungsvereinbarungen erwartet, die bereits im ersten Halbjahr 2024 abgeschlossen wurden und die Entwicklung sowie den Bau exklusiv für einzelne Investoren vorsehen, welche die Finanzierung übernehmen werden. In allen Märkten wird sich hep auf die Sicherung weiterer Solarprojekte konzentrieren. Dieses Vorhaben soll durch den aktuell in der Platzierung befindlichen 8 % Green Bond 2023/2028 (WKN: A35148, ISIN: DE000A351488) unterstützt und beschleunigt werden.