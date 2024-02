HIH Invest steigert institutionelles Geschäft deutlich

Der Investmentmanager HIH Invest Real Estate (HIH Invest) hat die Assets under Management (AuM) um circa 3,4 Milliarden Euro auf 22,3 Milliarden Euro gesteigert. Die Zahl der betreuten institutionellen Investoren wuchs von 261 auf 278. Ein Geschäftsfeld wächst besonders stark.

Das Geschäft mit Immobilienfonds wuchs um über 500 Millionen Euro auf circa 16 Milliarden Euro, teilt das Unternehmen mit. Die Mandate des Managers wiesen demnach im vergangenen Geschäftsjahr mit einem sehr hohen Vermietungsstand eine Fonds-Performance von durchschnittlich mehr als fünf Prozent pro Jahr auf.

„Im Jahr 2023 konnten wir für über 500 Millionen Euro Opportunitäten auf deutlich höherem Renditeniveau für unsere Investoren erwerben“, sagt Felix Meyen, Geschäftsführer der HIH Invest. Die starke Durchschnittsperformance der Fonds werde jedoch auch bei HIH Invest von Abwertungen in Fonds jüngeren Auflagedatums getrübt. „Hochrentierliche antizyklische Investments werden auch im Jahr 2024 die Aktivitäten für unsere Investoren bestimmen. Neben Investments in den Nutzungsarten Wohnen und Logistik werden den gegen den Trend handelnden Investoren auch ausgewählte Chancen im Bereich der Büro- und Healthcare-Immobilien Freude bereiten“, so Meyen weiter.

Mit einer Steigerung des Volumens um über drei Milliarden Euro trug das Dach-/Masterfonds- und Bündelungsgeschäft der HIH Invest wesentlich zum Wachstum bei. Neben Immobilieninvestments wurde die Angebotspalette im Bereich der Bündelung um die ganze Breite der Alternativen Investments, Infrastruktur, Erneuerbare Energien und Private Equity, erweitert.

„Im Jahr 2023 haben wir insgesamt Mandatsaufträge für etwa 4,5 Milliarden Euro erhalten, womit das Geschäftsvolumen im Multi Manager Business auf über elf Milliarden Euro angestiegen ist. Auch die ersten Monate des aktuellen Jahres bestätigen den Trend, so dass wir mit einem Wachstum auf über 15 Milliarden Euro in diesem Segment für das Jahr 2024 rechnen“, wird Alexander Eggert, ebenfalls Geschäftsführer der HIH Invest, in der Mitteilung zitiert.

Im Jahr 2024 will das Unternehmen das Geschäftsvolumen auf 25 Milliarden Euro zu steigern. Die Zahl der Mitarbeitenden in der Gruppe stieg im Jahresverlauf von 838 auf 872 zum 31. Dezember 2023.