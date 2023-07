Hitliste der Finanzvertriebe 2023: Ein anstrengendes Jahr

Nach der Bewältigung der Coronakrise steht die Finanzdienstleistungsbranche seit Februar 2022 vor ihrer nächsten großen Herausforderung: dem Ukraine-Krieg und seinen wirtschaftlichen Folgen. Wie wirken sich Inflation und hohe Energiekosten auf die Bereitschaft der Deutschen aus, fürs Alter vorzusorgen? Erste Finanzvertriebe meldeten zwar zu Jahresbeginn, dass sie ihre Erlöse im Geschäftsjahr 2022 trotz der Krisensituation steigern konnten, betonten aber auch, dass die Verunsicherung der Kundinnen und Kunden besonders im zweiten Halbjahr deutlich zu spüren gewesen sei. Wie hat sich das auf die Branche insgesamt ausgewirkt?

Ein wichtiger Gradmesser, um Stimmungen und Trends in der Branche zu erfassen, ist die Hitliste der Finanzvertriebe, die Cash. einmal jährlich veröffentlicht. Die wichtigste Erkenntnis der diesjährigen Erhebung: Für die Mehrzahl der von Cash. exklusiv befragten Unternehmen verlief das Jahr 2022 negativ. Insgesamt konnten nur 36 Prozent der Unternehmen ihre Provisionserlöse steigern (Vorjahr: 86 Prozent). 15 Allfinanzvertriebe und sechs Spezialvertriebe (64 Prozent) mussten im Vergleich zum Vorjahr Verluste hinnehmen – häufig zwar noch in einem moderaten Umfang, aufgrund der Häufigkeit aber doch gravierend. Der ausschlaggebende Grund für den Rückgang scheint denn auch tatsächlich der Krieg gewesen zu sein, das zeigen die Antworten der Vorstände und Geschäftsführer – ausdrücklich oder zwischen den Zeilen. Wenngleich sie natürlich auch betonen, trotzdem irgendwie auf Erfolgskurs geblieben zu sein.

Die „ewigen Drei“ an der Spitze konnten ihre Plätze auch in diesem Jahr verteidigen. Mit Provisionserlösen in Höhe von 2,2 Milliarden Euro belegt die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) den ersten Platz bei den Allfinanzvertrieben. Im Vergleich zum Vorjahr sanken die Erlöse allerdings leicht um 1,62 Prozent (Wachstum im Vorjahr: 13,06 Prozent).„Allen Herausforderungen zum Trotz setzt die Deutsche Vermögensberatung ihren Erfolgsweg seit Jahren beständig fort. In wirtschaftlich unruhigen Zeiten hat unsere Finanzberatung auch im vergangenen Jahr erneut die Umsatzschwelle von zwei Milliarden Euro deutlich übertroffen“, kommentiert Vorstand Lars Knackstedt das Ergebnis. Dabei agiere die DVAG als inhabergeführtes Unternehmen aus einer Position der Stärke und setze auf eigenes Kapital. „Die hohe Eigenkapitalquote macht uns krisensicher und weitgehend unabhängig vom Kapitalmarkt. Mit unserem besonderen Geschäftsmodell sind wir exzellent für die Zukunft aufgestellt.“

Auch der Zweitplatzierte musste leichte Verluste hinnehmen: Beim Wieslocher Finanzdienstleister MLP sanken die Provisionserlöse um 3,91 Prozent auf 842,4 Millionen Euro (Wachstum im Vorjahr: 22,48 Prozent).„In 2022, einem Jahr mit außergewöhnlichen Krisen und Herausforderungen, haben wir als MLP Gruppe mehr denn je unter Beweis gestellt, dass wir auch in sehr unruhigem Fahrwasser unseren Kurs halten können und zugleich unseren Zielen weiter näherkommen“, bemüht Vertriebsvorstand Oliver Liebermann Metaphern aus der Schifffahrt. „Dass unsere Kundinnen und Kunden gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten die persönliche Beratung sehr schätzen, sehen wir auch am erfolgreichen Auftaktquartal im laufenden Jahr.“

Auf Platz drei läuft – um noch kurz im Bild zu bleiben – die Swiss Life Holding GmbH ins Ziel ein. Die Provisionserlöse stiegen minimal um 0,21 Prozent auf 680,7 Millionen Euro (Wachstum im Vorjahr: 23,34 Prozent). „Inflation und Zinswende haben die Menschen im vergangenen Jahr beschäftigt. Nach zwei Rekordjahren in Folge ist es erneut gelungen, unsere Erlöse aus dem Beratungsgeschäft in Deutschland zu steigern“, erklärt Dr. Matthias Wald, Leiter Vertrieb.Positiv entwickelte sich auch die Beraterzahl: „Wir sind stolz darauf, die Zahl unserer lizenzierten Finanzberaterinnen und Finanzberater trotz des allgemeinen Fachkräftemangels sogar um sieben Prozent gesteigert zu haben, was unseren Wachstumskurs unterstreicht. Mehr als 5.900 lizenzierte Finanzberaterinnen und Finanzberater bieten ihren Kundinnen und Kunden an über 770 Standorten eine individuelle Finanz- und Vorsorgeplanung für ein selbstbestimmtes Leben an. Die ersten Monate im Jahr 2023 zeigen mit einem deutlich zweitstelligen Wachstum, dass unsere Beratung mehr denn je gefragt ist.“

Rang Gesellschaft PE 2022 in Mio. Euro Veränderung zu 2021 in Prozent Kap.-Bet. Dritter Beraterzahl Fußnoten 1 DVAG 2204,60 -1,62 ja Über 18000 2 MLP 842,40 (1) -3,91 ja 2100 (1) Erlöse aus Provisionen und Honoraren 3 Swiss Life Holding GmbH 680,70 0,21 ja 5943 4 OVB 331,90 (2) 3,49 ja 5772 (2) Inklusive 270,70 Millionen Euro Provisionen Ausland 5 Telis Finanz 174,20 1,46 nein 1906 6 Dr. Klein 135,00 -3,57 ja 650 7 Global Finanz 66,74 -3,76 ja 356 8 Bonnfinanz 47,80 -18,15 ja 370 9 Finum Gruppe 34,69 (3) -5,14 ja Circa 250 (3) Inklusive 11,42 Millionen Euro Provisionen Ausland 10 Formaxx/Mayflower 32,44 (4) 6,98 nein Über 250 (4) Abweichendes Geschäftsjahr vom 1.10.2021 bis zum 30.09.2022 11 Plansecur 28,20 (5) -6,31 nein 176 (5) inklusive Beratungshonorare in Höhe von 0,40 Millionen Euro 12 Valuniq 26,24 104,23 nein 76 13 Königswege 22,10 (6) 25,27 ja 320 (6) inklusive Beratungshonorare in Höhe von 1,59 Millionen Euro, untestiert 14 Compexx Finanz 20,03 (7) 9,86 ja 253 (7) Inklusive 0,07 Millionen Euro Provisionen Ausland 15 FP Finanzpartner 16,47 -4,07 nein 104 16 EFC 14,54 (8) -9,35 nein 44 (8) Inklusive Beratungshonorare in Höhe von 0,47 Millionen Euro 17 Accaris Financial Planning 7,35 (9) 12,39 nein 25 (9) Inklusive Beratungshonorare in Höhe von 0,12 Millionen Euro 18 RWS Vermögensplanung 7,24 -14,39 nein 280 19 DBFP 5,28 -14,47 nein 67 20 Deutuna 4,92 -1,10 nein 43 21 BVF 3,89 (10) -8,16 nein 174 (10) untestiert 22 Global Vermögensberatung 1,75 -11,52 nein 25 23 Ecoplanfinanz 1,52 18,75 nein 15 24 Finanz Service Bielefeld 1,51 (11) 2,84 nein 29 (11) Inklusive Beratungshonorare in Höhe von 0,07 Millionen Euro, untestiert 25 Profundo 1,12 (12) 7,69 nein 31 (12) untestiert 26 FBV 0,62 (13) -6,06 nein 8 (13) untestiert

Die höchste Wachstumsrate erzielte die Valuniq AG aus dem bayrischen Hilpoltstein, die ihre Provisionserlöse im Vergleich zum Vorjahr um 104,23 Prozent auf 26,24 Millionen Euro steigern konnte (Wachstum im Vorjahr: 7,31 Prozent). „Wir haben im vergangenen Geschäftsjahr unseren Jahresumsatz zum Vorjahresvergleich verdoppelt. Das zeigt vor allem eines: Unsere Mandanten erkennen den Wert unserer unabhängigen und strategischen Finanzberatung. Es zeigt aber auch, dass Wachstum in der Branche nicht nur durch ausufernde Berater-Struktur erzielbar ist. Vielmehr ist die konsequente und disziplinierte Aus- und Weiterbildung der aktiven Berater sowie ein stringenter Ausbau der Angebote wichtig. Gemeinsam haben wir uns rund um unseren Vorstandsvorsitzenden Andreas Holub mit Erfolg – und anders als viele Marktteilnehmer – für den zweiten Weg entschieden. Als Konsequenz ernten wir seit Jahren die Früchte für diese Entscheidung“, sagt Vertriebsvorstand Jörg Kintzel zu diesem Ergebnis.

Nur drei Allfinanzvertrieben gelang es 2022, zweistellige Wachstumsraten bei den Provisionserlösen zu erzielen – 2021 waren es noch 16. Deutlich fiel die Steigerung bei der Königswege GmbH aus Heidelberg aus (plus 25,27 Prozent auf 22,1 Millionen Euro, nach plus 85,90 Prozent im Vorjahr). Trotz des Wachstums bezeichnet Geschäftsführer Stefan Gierschke das Geschäftsjahr 2022 als „in vielerlei Hinsicht anstrengend.“ Das Jahr nach der Rechnungszinsänderung sei historisch an sich schon schwer. „Dazu kam Ukraine-Krieg, Inflation und Energiekrise. Die Verunsicherung der Kunden ist sehr spürbar. Wir haben das Thema Inflation und die damit verbundenen Chancen im Bereich der Immobilien vertrieblich genutzt und konnten unser Ergebnis klar steigern. Darauf sind wir extrem stolz. Wir blicken auf ein extrem anstrengendes Jahr 2022, haben dennoch viel Energie und Motivation gesammelt, damit 2023 nochmal besser sein wird.“

Leicht zugelegt hat die Telis Finanz aus Regensburg. Die Provisionserlöse kletterten um 1,46 Prozent auf 174,2 Millionen Euro(Vorjahr: Wachstum um 19,74 Prozent). „2022 war für die gesamte Finanz- und Versicherungsbranche ein herausforderndes Jahr. Wir sind stolz, dass wir unseren Wachstumstrend fortsetzen und somit das neunte Rekordjahr in Folge verbuchen konnten“, so Vertriebsvorstand Sven Schöntag. „Nicht nur die Fortschritte in der Digitalisierung und die strategischen Weiterentwicklungen waren es, die uns das vergangene Jahr begleitet haben. Kombiniert mit unserer bewährten Vorgehensweise beginnend mit einer umfassenden Datenaufnahme und der individuellen Prüfung gelingt es uns, für unsere Mandanten Einsparpotenziale und Fördermöglichkeiten zu realisieren.“ Der alleinige Fokus liege auf den Wünschen und Zielen der Mandanten. „Zusammen mit unserer Eigenständigkeit in Kapital und Prozess wird es uns auch in Zukunft gelingen, unsere Beratungssysteme selbst zu gestalten und unseren Marktvorsprung weiter auszubauen. Für das Jahr 2023, und insbesondere die Folgejahre, gehen wir von einer Fortführung unserer positiven Geschäftsentwicklung aus.“

Verluste gab es hingegen bei der Bonnfinanz mit einem Rückgang um 18,15 Prozent auf 47,8 Millionen Euro (Vorjahr: Steigerung um 1,57 Prozent). Geschäftsführer Sebastian Wallusch benennt die Gründe ganz offen: „Der Zinsanstieg und der Ausbruch des Ukraine-Krieges hat den Markt 2022 sehr stark geprägt und Marktteilnehmer, aber vor allem auch Kunden, stark gefordert. Die Bevölkerung – nicht nur in Deutschland, sondern europaweit – wird von Permakrisen wie Pandemie, Ukraine-Konflikt, Inflation, Zinsanstieg, Klimawandel und dauerhaften sozialen Unsicherheiten wie Pflegenotstand und Altersarmut geprägt.“ Dadurch werde aber auch der Bedarf an Qualitätsberatung immer größer, um einerseits die bestmögliche Eigen- bzw. Familienabsicherung finanzieren, gleichzeitig aber auch die persönlichen Ziele und Wünsche verwirklichen zu können. Ebenfalls verloren hat die DBFP Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH aus Stuttgart – die Provisionserlöse gingen um 14,47 Prozent auf 5,28 Millionen Euro zurück (Vorjahr: Wachstum um 29,53 Prozent). „Seit Ausbruch des Ukraine-Krieges sehen wir ein sehr anspruchsvolles Marktumfeld, dass durch stark steigende Zinsen und hohe Inflation geprägt ist. Das führt branchenweit temporär zu einer Konsolidierung bzw. zu einem Rückgang bei den Provisionserlösen, ausgehend von einem hohen Niveau. Dieser Entwicklung kann sich auch unser Haus nicht vollständig entziehen“, sagt Geschäftsführer Ralf Reiniger.

Rang Gesellschaft Segment PE 2022 in Mio. Euro Veränderung zu 2021 in Prozent Kap.-Bet. Dritter Beraterzahl Fußnoten 1 Interhyp Baufinanzierung 484,00 (1) -13,76 ja 648 (1) Niederlassung in Österreich geschlossen 2 Postbank Finanzberatung Immobilien/Baufinanzierung 224,80 -10,33 ja Circa 3000 3 Aigner Immobilien Immobilien 19,08 -11,05 nein 43 4 Ascent Investmentfonds 12,66 (2) -14,29 nein 125 (2) Inklusive Beratungshonorare in Höhe von 0,03 Millionen Euro 5 BIT Treuhand Sachwertanlagen 10,42 1,21 nein k.A. 6 Factum Immobilien Immobilien 8,27 -14,73 nein 40 7 OFG Ohrmundt Sachwertanlagen 0,40 -21,30 nein 2

Bei den in einer gesonderten Tabelle dargestellten Spezialvertrieben liegt erneut die auf Baufinanzierung spezialisierte Interhyp Gruppe vorn. Doch auch dort gingen die Provisionserlöse zurück, um 13,76 Prozent auf 484 Millionen Euro (Vorjahr: Wachstum um 14,36 Prozent). André Lichner, Vorstand für Produktmanagement und Partnergeschäft, zeigt sich dennoch zuversichtlich:

„Der Markt hat eine neue Balance gefunden und gewinnt wieder an Bodenhaftung. Das wirkt sich positiv auf das Geschäft aus. Gerade in dieser Zeit arbeiten wir bei der Mischung aus persönlicher Beratung und digitalen Angeboten maßgeschneidert mit Endkunden, aber auch mit Finanzvertrieben. Mit dieser Strategie haben wir mit unseren Marken Interhyp für Privatkunden wie auch als Prohyp für unsere B2B-Partner ein Finanzierungsvolumen von 29 Milliarden Euro bei unseren Finanzierungspartnern platziert. Unsere Prognose: Gerade im Bereich der Modernisierung und Sanierung spielt künftig immer mehr Musik.“ Dennoch bleibt unterm Strich ein Minus.

Auf dem zweiten Platz landet die auf Immobilien und Baufinanzierung spezialisierte Postbank Finanzberatung – mit einem Minus von 10,33 Prozent auf 224,8 Millionen Euro (Verlust im Vorjahr: 11,16 Prozent), den dritten Rang belegt die Aigner Immobilien GmbH aus Pullach mit einem Verlust von 11,05 Prozent auf 19,08 Millionen Euro (im Vorjahr nicht in der Cash. Hitliste vertreten). „Trotz herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und eines beeinträchtigten Marktumfeldes erwirtschaftete das Unternehmen ein Gesamtvolumen von 19 Millionen Euro und erreichte damit nach 2021 (21 Millionen Euro) das zweitbeste Ergebnis der über 30jährigen Firmenhistorie“, erklärt Geschäftsführer Thomas Aigner. Mit über 620 vermittelten Verträgen habe das Unternehmen das konstant hohe Niveau der vergangenen Jahre gehalten. „Trotz stark rückläufiger Verkaufszahlen am Münchner Immobilienmarkt ab dem dritten Quartal 2022 konnten wir im Krisenjahr die Transaktionstätigkeit im Investmentbereich deutlich um 70 Prozent steigern. Auch 2023 entwickeln wir uns gegen den rückläufigen Markt und knüpfen in den ersten fünf Monaten bereits an den Umsatz von 2021 an.“

Fazit der diesjährigen Erhebung: Während die Finanzvertriebe noch relativ glimpflich durch die Coronakrise gekommen sind, hat sie der Krieg in der Ukraine mitsamt seinen wirtschaftlichen Folgen nun empfindlich getroffen. In der Pandemie wuchsen die Provisionserlöse weiter, wenn auch gebremst. Nun schrumpfen sie bei vielen Vertrieben. Die von Cash. exklusiv befragten Vorstände und Geschäftsführer antworteten auf die Frage, wie sich der Krieg 2022 auf ihr Geschäft ausgewirkt hat, mehrheitlich (61 Prozent) mit „sinkend“. Immerhin: Für das laufende Geschäftsjahr erwarten 67 Prozent der Befragten, dass sich der Krieg nicht mehr auf das Geschäft auswirken wird. Mit Blick auf die Provisionserlöse ist man aber nur verhalten optimistisch. Lediglich 39 Prozent der Befragten rechnen 2023 mit steigenden Erlösen. 2022 waren es noch 53 Prozent, 2021 sogar 71 Prozent. Ein klarer Negativtrend, auch hier.

Kim Brodtmann, Cash.