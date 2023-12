ILG kauft drei Nachversorgungsimmobilien für Spezial-AIF

Der Asset Manager ILG hat für Rechnung eines offenen Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen ein Nahversorgerportfolio mit drei Nahversorgungsmärkten in Bayern und Baden-Württemberg erworben.

Ankermieter sind Rewe und Netto. Das Portfolio hat rund 5.890 Quadratmeter Gesamtmietfläche und eine mietvertraglich gesicherte Restlaufzeit von 9,4 Jahren. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart, so die kurze Mitteilung von ILG.

Die ILG plant für diesen und andere institutionelle Fonds weitere Ankäufe von Fachmarkt- und Nahversorgungszentren, kündigt das Unternehmen an. Man befinde sich bereits in weiteren konkreten Verhandlungen bzw. Due Diligence Prozessen, so Florian Lauerbach, Geschäftsführer der ILG Capital GmbH.

Die Administration und Portfolioverwaltung des offenen Immobilien Spezial-AIFs erfolgt durch die IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH als Service-KVG.