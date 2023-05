Intreal steigert verwaltetes Fondsvermögen weiter – plus 78 Immobilien im Q1

Das entspricht einer Steigerung um 2,5 Prozent gegenüber dem Stand Ende 2022 von 62,1 Milliarden Euro, teilt Intreal mit. Damit konnte das Unternehmen den Wachstumskurs der vorangegangenen Jahre „auch im aktuellen, weiterhin durch vielfältige Herausforderungen geprägten Marktumfeld fortsetzen, wenngleich sich die Wachstumsdynamik bei Neufondsauflagen und Transaktionen erwartungsgemäß deutlich vermindert hat“, heißt es in der Mitteilung.

Die Zahl der von der Intreal administrierten Fonds, die sich als Saldo aus den neu aufgelegten und den aufgelösten Fonds ergibt, reduzierte sich im Berichtszeitraum um drei Fonds und betrug Ende März 294. Demgegenüber stieg die Zahl der verwalteten Immobilien weiter an; sie erhöhte sich um 78 Objekte und summierte sich zum Berichtsstichtag auf 2.537 Objekte.

„Markt nicht ganz zum Stillstand gekommen“

Michael Schneider, Geschäftsführer der Intreal, kommentiert: „Angesichts des von zahlreichen Herausforderungen geprägten Marktumfeldes ist es umso erfreulicher, dass wir unseren Wachstumskurs auch in den ersten drei Monaten 2023 fortsetzen konnten. So konnte ungeachtet der allgemein deutlich verringerten Transaktionsaktivitäten ein Nettozuwachs von 78 Immobilien für die von uns administrierten Fonds erzielt werden. Der Markt ist also durch die schnellen Marktzinssteigerungen nicht ganz zum Stillstand gekommen und einzelne eigenkapitalstarke Investoren beziehungsweise Fonds sehen bereits jetzt günstige Einstiegszeitpunkte für Zukäufe.“

Insgesamt gebe es allerdings derzeit nur wenige attraktive Bestands- und noch weniger passende Neubauprojekte. „Dies wird sich auch in absehbarer Zeit nicht ändern“, so Schneider. „Bestandshalter mit einem modernen, risikodiversifizierten und in den letzten Jahren auch als krisenresilient erwiesenen Immobilienbestand partizipieren in der Regel von langfristig gesicherten niedrigen Fremdfinanzierungskonditionen der letzten Jahre – bei insgesamt niedrigen Fremdkapitalquoten, den hohen Vermietungsständen und den jetzt deutlich steigenden Mieten und damit verbundenen stabilen Ausschüttungsrenditen. Bedingt durch die erfolgte Vollbremsung im Neubaubereich wird es sogar langfristig zu einem nur sehr geringen Angebot moderner und ESG-konformer Immobilien kommen. Aus dem aktuellen Käufermarkt kann so mittelfristig auch wieder schnell ein Verkäufermarkt werden, allein aufgrund immer knapper werdender fondsgeeigneter Angebote.“

Bereich Service-KVG bleibt knapp vor KVG-Services

Im Laufe des ersten Quartals 2023 reduzierte sich die Zahl der als „Partnerfonds“ administrierten Fonds zwar um vier in der planmäßigen Abwicklung befindliche beziehungsweise außerplanmäßig auf einen späteren Starttermin verschobene Vehikel, gleichwohl blieben die Partnerfonds mit insgesamt 156 administrierten Fonds der größere der beiden Hauptgeschäftsbereiche der Intreal.

Zum 31. März 2023 beliefen sich die im Bereich Partnerfonds verwalteten Vermögenswerte (AuA) auf rund 34,6 Milliarden Euro und entsprachen damit etwa 54 Prozent der Gesamt-AuA von rund 63,7 Milliarden Euro. Gegenüber dem Stand Ende des vorigen Geschäftsjahres erhöhten sich die AuA im Bereich Partnerfonds um knapp eine Milliarde Euro. Im Geschäftsbereich Partnerfonds erbringt die Service-KVG unter anderem für Asset Manager und Projektentwickler ohne eigene KVG-Zulassung alle Leistungen rund um die Auflage und Administration eines Alternative Investment Funds (AIFs).

Bei den KVG-Services, dem zweiten großen Geschäftsbereich der Intreal, erhöhte sich das AuA-Volumen im ersten Quartal 2023 um gut 0,6 Milliarden Euro auf rund 29,1 Milliarden Euro und lag damit bei etwa 46 Prozent der Gesamt-AuA der Intreal. Im Bereich KVG-Services übernimmt Intreal Dienstleistungen für andere zugelassene Management-KVGs, beispielsweise Reporting, Controlling, Fondsbuchhaltung oder Beteiligungs- und Risikomanagement. Die Zahl der im Bereich KVG-Services betreuten Fonds erhöhte sich im ersten Quartal 2023 um einen auf nunmehr 138 Fonds.