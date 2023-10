Project Immobilien: 13 weitere Projekte pleite – erstes Insolvenzverfahren eröffnet

Bei den neuen Insolvenzanträgen handelt es sich laut den amtlichen Insolvenzbekanntmachungen um folgende Projektgesellschaften:

PROJECT PW Am Parkfeld 6 Wiesbaden GmbH & Co. KG

PROJECT PW Brabandstr. 51 Hamburg GmbH & Co. KG

PROJECT PW Buddestraße 14 Berlin GmbH & Co. KG

PROJECT PW Curtiusstr. 20-26 Berlin GmbH & Co. KG

PROJECT PW Curtiusstr. 28-34 Berlin GmbH & Co. KG

PROJECT PW Gottfried-Keller-Str. München GmbH & Co KG

PROJECT PW Heinrich-Heine-Straße 74-76 Berlin GmbH & Co. KG

PROJECT PW Kölner Str. 82/84 Frankfurt GmbH & Co. KG

PROJECT PW Marienfelder Allee 27-29 Berlin GmbH & Co. KG

PROJECT PW Wellingsbüttler Weg 176 Hamburg GmbH & Co. KG

PROJECT PW Aspelohe 27 Norderstedt GmbH & Co. KG

PROJECT PW Heilstättenstr. Fürth GmbH & Co. KG

PROJECT PW Heschredder 7 Hamburg GmbH & Co. KG

In allen Fällen wurde vom Gericht wiederum Rechtsanwalt Volker Böhm aus der Nürnberger Kanzlei Schultze & Braun als vorläufiger Insolvenzverwalter eingesetzt.

Die wesentlichen Unternehmen der Project Immobilien Gruppe aus Nürnberg hatten im August Insolvenzanträge gestellt. Kurz darauf meldeten auch 56 von 118 Projektgesellschaften für die einzelnen Bauprojekte Insolvenz an. Weitere würden folgen, kündigte Böhm damals an. Für drei Objekte in Nürnberg konnte der vorläufige Insolvenzverwalter inzwischen die Fortsetzung der Bauarbeiten und die Fertigstellung der Gebäude mit einem anderen Unternehmen vereinbaren.

Forderungsanmeldung bei Project Vermittlung bis 27. November

Die Projekte, überwiegend Wohnungsbau, wurden finanziert durch Fonds der rechtlich getrennten, aber über den Gesellschafterkreis und die Fonds eng verbundenen Project Investment Gruppe aus Bamberg. Mitte August hatte auch deren Project Vermittlungs GmbH, die für den Vertrieb der Fonds an Privatanleger zuständig war, Insolvenzantrag gestellt.

Für diese wurde nun das vorläufige Insolvenzverfahren beendet und das (reguläre) Insolvenzverfahren wegen Zahlungsunfähigkeit eröffnet. Insolvenzverwalter ist (und bleibt) auch in diesem Fall Volker Böhm. Die Insolvenzgläubiger der Project Vermittlungs GmbH werden aufgefordert, Insolvenzforderungen (Paragraf 38 InsO) bis zum 27. November 2023 – also innerhalb der kommenden vier Wochen – beim Insolvenzverwalter schriftlich anzumelden, so die gerichtliche Verfügung.

