Japan-Aktien zwischen KI-Boom und Yen-Risiko

Japanische Aktien bleiben bei internationalen Investoren gefragt. Marktbeobachter verweisen dabei auf eine Kombination aus robusten Unternehmensgewinnen, strukturellen Reformen und der starken Position Japans in der globalen Technologie- und Halbleiterindustrie. Gleichzeitig rückt die Entwicklung des Yen zunehmend in den Fokus der Anleger.

Ein schwächerer Yen unterstützt traditionell die exportorientierte japanische Wirtschaft. Vor allem Industrie- und Technologiekonzerne profitieren davon, weil ihre Produkte im Ausland wettbewerbsfähiger werden und im Ausland erzielte Gewinne bei der Umrechnung steigen. Nach Einschätzung von Marktstrategen gilt eine moderate Yen-Schwäche deshalb weiterhin als positiv für den Aktienmarkt.

Die Stimmung ist inzwischen jedoch differenzierter als zu Beginn der jüngsten Rally. Anleger achten stärker darauf, ob Unternehmen auch unabhängig vom Währungseffekt über stabile Wachstumstreiber verfügen. Gefragt bleiben vor allem Firmen mit hoher Preissetzungsmacht, Fokus auf die Binnennachfrage und strukturellem Wachstumspotenzial.

Yen-Entwicklung wird zum Risikofaktor

Als größtes kurzfristiges Risiko gilt eine mögliche stärkere Aufwertung des Yen. Auslöser könnte eine weitere Straffung der Geldpolitik durch die Bank of Japan sein. Auch politischer Druck aus den USA auf die japanische Währungspolitik wird als möglicher Faktor genannt.

Eine abrupte Aufwertung würde vor allem Exporteure belasten und könnte die Gewinnerwartungen vieler Unternehmen unter Druck setzen. Zudem gelten japanische Aktien inzwischen nicht mehr als so günstig bewertet wie noch vor einigen Jahren. Der Markt reagiert daher empfindlicher auf mögliche Enttäuschungen.

Marktteilnehmer gehen zwar davon aus, dass der Yen gemessen an Kennzahlen wie der Kaufkraftparität weiterhin günstig bewertet ist. Langfristig wird deshalb eher eine moderate Aufwertung erwartet. Für den Aktienmarkt wäre nach Ansicht vieler Strategen vor allem ein geordneter Übergang entscheidend, während die Bank of Japan ihre Geldpolitik schrittweise normalisiert.

KI und Halbleiter bleiben wichtige Kurstreiber

Neben der Währungsentwicklung profitiert Japan vor allem vom weltweiten Investitionsboom rund um künstliche Intelligenz und Halbleitertechnologie. Japanische Unternehmen spielen in der globalen Lieferkette eine zentrale Rolle, etwa bei Halbleiterausrüstung, Spezialmaterialien, Sensorik, Robotik und Fabrikautomation.

Vor allem Technologie- und Industrieunternehmen verzeichneten zuletzt steigende Gewinnschätzungen und ein wachsendes Interesse internationaler Investoren. Gleichzeitig wird die Entwicklung des japanischen Aktienmarktes inzwischen breiter getragen als noch in früheren Technologiezyklen.

Auch Reformen der Unternehmensführung sowie steigende Kapitalrückführungen an Aktionäre stützen den Markt. Hinzu kommt eine moderate Inflation, die nach Jahren stagnierender Preise inzwischen als Unterstützung für das nominale Wachstum gilt. Das Lohnwachstum verbessert zudem die Aussichten für den privaten Konsum.

Der Artikel basiert auf einem Marktkommentar von Daniel Hurley, Portfolio Specialist in the Equity Division bei T. Rowe Price.