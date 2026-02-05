Top 10 Aktien der Profianleger

Profianlegerinnen und -anleger sind zum Ende des Jahres 2025 den angestammten Märkten und Unternehmen insgesamt treu geblieben – zumindest, was die Top 10 Aktien betrifft. Mit sechs von zehn Aktien sind die USA im Ranking weiterhin das Maß aller Dinge. Immerhin löste die Allianz Warren Buffett’s Berkshire Hathaway auf dem zehnten Platz ab. Neben SAP ist damit jetzt ein zweites deutsches Unternehmen unter den Top 10 Aktien zu finden, die in den Portfolios der Fondsinitiatoren auf der Plattform von Universal Investment am stärksten vertreten sind.

Microsoft ist wie bisher auf Platz 1, musste aber genauso wie Amazon, Apple, VISA und SAP etwas Federn lassen, während Alphabet und Nvidia ihren Anteil erhöhen konnten. Im Vergleich zur prozentualen Verteilung vor einem Jahr am 31. Dezember 2024 hat die Konzentration auf die Top 10 Aktien in den Portfolios der Fondsinitiatoren etwas abgenommen von 9% auf 8,2% des Gesamtvolumens. Universal Investment analysiert seit vierzehn Jahren die Publikumsfonds auf seiner Plattform und den in den Fonds enthaltenen Aktienanteil. Dieser hatte Ende Dezember 2025 einen Wert von insgesamt 93,9 Mrd. Euro, Ende 2024 waren es 84,3 Mrd. Euro.

„Vor dem Hintergrund der dynamischen geopolitischen Entwicklungen fehlt es wohl den Märkten und damit auch den Profianlegern etwas an Orientierung, wohin die Reise gehen wird. Weiterhin sind die US-Unternehmen extrem dominant. Wir sehen nur geringe Verschiebungen. Warten wir ab, ob 2026 deutlichere Änderungen bereit hält. Die globale Diversifikation ist ein Thema, das die meisten Profis beschäftigt. Es wird ein spannendes Jahr, denke ich“, erläutert Mathias Heiß, Deutschland-Chef der Universal Investment.