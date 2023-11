Jetzt vorsorgen – egal, ob 20 oder 40!

In jungen Jahren tickt man anders als mitten im Leben. Doch für die Altersvorsorge gibt es Lösungen, mit denen alle gleich gut sparen. Hier zählen gute Fondsauswahl, viel Flexibilität und auf Wunsch Garantien. Wie das geht, zeigt der neue GENERATION private plus von Canada Life.

Mit 20 haben Viele ihre Ausbildung, ihren Führerschein, und ihre erste Bude im Kopf. Die Altersvorsorge scheint noch weit weg – doch gerade hier lohnt sich der frühe Einstieg: Junge Menschen können besonders effizient sparen, da sie offener für renditestarke Konzepte sind. Gerade an den Aktienmärkten eröffnet ein langer Anlage-Zeitraum ein besonders profitables Investment.

Den Zugang dazu macht GENERATION private plus von Canada Life jetzt noch leichter. Mit einer Startoption können etwa Auszubildende in den ersten 5 Jahren mit Monatsbeiträgen ab 20 Euro im ersten Versicherunsgjahr sparen. Die Beiträge steigen dann bis zur gewünschten Höhe.

Vereinfachte Darstellung möglicher Optionen. Bei Wahl des UWP-Fonds können Einschränkungen bestehen. *Der reduzierte Beitrag von 20 € gilt nur für den Beitrag zur Altersvorsorge, exklusive Risikobausteine.

Investment für alle: Neue Fonds von ESG bis ETF

Fürs renditeorientierte Investment stehen nun 60 Fonds bereit – bis zu 40 pro Vertrag. 20 Wechsel pro Jahr sind kostenfrei. Wer auf Nachhaltigkeit setzt, kann zum Beispiel den Publikumsfonds Pictet Water I wählen. Er investiert in Unternehmen, die auf die Aufbereitung und Kanalisation von Wasser spezialisiert sind. Auch zur Wahl stehen Themenfonds – etwa aus dem Technologie-Bereich – oder ETFs. Wer sich sein Portfolio individuell zusammenstellen will, kann dafür den Portfolio-Generator nutzen!

Bewährtes bleibt: Das UWP-Konzept

Tolle Renditechancen plus Garantien zum Rentenbeginn – diese Kombi kommt in jedem Lebensalter an! Hier hält Canada Life mit dem Unitised-With-Profits- (UWP) Fonds einen echten Dauerbrenner bereit. Der anteilig oder zu 100% wählbare Fonds erzielte seit Auflegung Ende Januar 2004 gute Wertentwicklungen: Zum 30.09.2023 lag sie bei 4,5% p.a. Zusätzlich kann man im GENERATION private plus nun auch ein Automatisches Ablaufmanagement zur Begrenzung von Anlagerisiken wählen. Die Anteile der Einzelfonds werden hier später in das Automatische Portfolio Management (APM) mit dynamischem Anlageprofil umgeschichtet und der Aktienanteil für die weitere Laufzeit mehr und mehr reduziert. So kann man per UWP oder APM bequem sparen – einfach nebenher.

Leichter Sparen: Neue Freiheiten und Treueboni

Altersvorsorge ist ein Marathon und das Leben oft ein finanzielles Auf und Ab. Bewegungsfreiheit macht es leichter! Im GENERATION private plus kann man Einmalbeiträge schon ab 2.000 Euro platzieren, Zuzahlungen ab 250 Euro. Für finanzielle Engpässe gibt es die Notfalloption – hier erhält man kurzfristig bis zu 25.000 Euro und maximal 50% des Rückkaufswertes. Diese Flexibilität hilft in jungen Jahren und in der Lebensmitte, lebensbegleitend vorzusorgen und kontinuierlich und effizient Altersvermögen aufzubauen. Dazu tragen auch die Treueboni bei: Sie fließen nach Ablauf des ersten Versicherungsjahres und lohnen sich zum Rentenbeginn besonders!

Mehr Informationen finden Sie hier.