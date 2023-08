Karriere Immobilienmakler: „Große Chancen für neue Partner mit starker Marke im Rücken“

Noch nie in den vergangenen 20 Jahren waren die wirtschaftlichen und politischen Umstände so volatil wie heute. Die Auswirkungen der Pandemie, die Schwierigkeiten in den Lieferketten, der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise sowie die steigende Inflation und Zinsentwicklung haben zu einer großen Verunsicherung geführt. Angesichts dieser Herausforderungen stellt sich die Frage: Warum sollten Menschen jetzt das Risiko eingehen, und den Schritt in die Selbstständigkeit wagen oder das bestehende Unternehmen ausbauen? Die Antwort liegt darin, die herausfordernde Situation als Chance zu nutzen und dies am besten in Kooperation mit einem starken Partner, der eine renommierte Marke im Hintergrund hat. Denn bei aller Unsicherheit birgt diese Zeit auch viele Möglichkeiten. Gerade jetzt können sich Unternehmer positionieren und von den Veränderungen profitieren. Eine Partnerschaft mit einer etablierten Marke bietet dabei Sicherheit und Vertrauen, was in unsicheren Zeiten von unschätzbarem Wert ist.

Herr Risch, Sie sind Head of Expansion bei von Poll Immobilien und suchen derzeit verstärkt neue Partner und Makler, die sich Ihrem Unternehmen anschließen und einen eigenen Shop in Deutschland eröffnen wollen. Ist das aus wirtschaftlicher Sicht nicht ein eher ungünstiger Zeitpunkt?

Risch: Die aktuelle Marktlage bietet auch eine große Chance für neue Partner. Denn gerade jetzt zeigt sich, wie wichtig es ist, eine starke Marke im Rücken zu haben. Wir haben unsere Partner im vergangenen Jahr frühzeitig auf die Marktveränderungen hingewiesen und sie darauf vorbereitet. Schließlich steht jetzt wieder das eigentliche Maklergeschäft im Vordergrund. Und das können und lieben wir. Viele kleinere Maklerunternehmen oder Einzelmakler werden mit den schnellen Veränderungen kaum mehr mithalten können. Ebenso die rasanten Schritte der Digitalisierung, die wir – mit nicht unerheblichen Investitionen – in den letzten zwei Jahren gegangen sind, werden uns zukünftig einen enormen Vorteil und Vorsprung verschaffen.

Herr Gast, Sie haben die digitale Transformation in Ihrem Unternehmen maßgeblich vorangetrieben. Warum sind digitale Tools in der Maklerbranche nicht mehr wegzudenken?

Gast: Die Kundenbedürfnisse verändern sich kontinuierlich und werden immer anspruchsvoller. Heutige Kunden erwarten einen schnellen, effizienten und transparenten Service, umfassende Fachkompetenz rund um die Immobilie sowie aktuelle Informationen über neue Immobilienangebote, Preisentwicklungen, den Stand der Vermarktung oder das Finanzierungsvorhaben. Neben der persönlichen Betreuung legen sie Wert darauf, alle Services rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr auch online nutzen zu können. Gleichzeitig werden die Märkte immer dynamischer. Die Vermarktungszeiten verlängern sich, das Nachfrageverhalten wird komplexer und es kommen mehr Objekte auf den Markt. Die Vermittlung von Immobilien wird damit für Makler immer anspruchsvoller. Vor diesem Hintergrund gilt es, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die ein optimales Zusammenspiel von Marke, Technologie und Mensch bietet.

Herr Risch, was hat sich vor allem aus der Sicht des Vertriebs geändert?

Risch: In den vergangenen Jahren war es für Immobilienmakler nahezu einfach, Geld zu verdienen, da die Nachfrage nach Immobilien sehr hoch war. Praktisch jedes Angebot konnte verkauft werden. Doch der Markt hat sich verändert und die Makler haben viele Objekte in ihrem Portfolio, aber deutlich weniger potenzielle Käufer. Umso wichtiger ist es, dass Immobilienmakler ihr Fachwissen und ihre Erfahrung einsetzen, um die passende Beratung und Begleitung zwischen Verkäufer und potenziellem Käufer zu gewährleisten.

Inwiefern unterscheidet sich die Situation für Einzelmakler im Vergleich zu großen Maklerhäusern, um in der aktuellen Marktlage erfolgreich zu agieren?

Risch: Als etabliertes Maklerunternehmen haben wir natürlich viel mehr Möglichkeiten und Ressourcen. Einzelmakler hingegen müssen sämtliche Aufgaben selbst bewältigen. In der heutigen schnelllebigen Zeit ist es kaum noch machbar, sich allein mit rechtlichen Aspekten auseinanderzusetzen. Darüber hinaus gilt es, die eigene Website zu pflegen, klassisches und Online-Marketing zu betreiben, sich ständig weiterzubilden, über aktuelle Marktentwicklungen informiert zu sein und nach Kooperationspartnern Ausschau zu halten – und das alles neben der eigentlichen Hauptaufgabe, der Immobilienvermittlung. Bei uns hingegen können sich unsere Makler voll und ganz auf ihre Kernkompetenz, die Maklertätigkeit, konzentrieren, weil wir ihnen alles andere im Hintergrund abnehmen.

Herr Gast, warum ist es gerade für kleinere Maklerunternehmen so schwer, mit der Digitalisierung Schritt zu halten?

Gast: Als innovatives und datengetriebenes Maklerunternehmen haben wir eine digitale Plattform rund um die Immobilie aufgebaut, die sich in zwei Kernbereiche gliedert – zum einen eine umfassende Immobilienplattform für Käufer, Eigentümer, Verkäufer und Finanzierungskunden und zum anderen eine Maklerplattform mit einer beeindruckenden Auswahl von über 80 digitalen Services, die eine erfolgreiche Immobilienvermittlung unterstützen. Diese Services können von unseren Maklern praktisch mit einem Klick aktiviert und sofort genutzt werden. Stellen Sie sich vor, jeder einzelne Makler müsste diese Services selbst recherchieren, attraktive Verträge mit den Anbietern aushandeln und dann noch in seinen Arbeitsalltag integrieren – da bliebe kaum noch Zeit für die eigentliche Maklertätigkeit.

Und wie genau können wir uns die digitale Maklerplattform vorstellen?

Gast: Die Maklerplattform bietet unseren Immobilienexperten einen rund um die Uhr Zugriff auf modernste digitale Tools und Services für den erfolgreichen Aufbau und Betrieb eines von Poll Immobilien Shops, die sie im Tagesgeschäft effizient unterstützen. Dadurch gewinnen sie mehr Zeit für eine qualitativ hochwertige Beratung ihrer Kunden. Gleichzeitig profitieren unsere Kunden von schnellen, transparenten und hilfreichen Premiumleistungen. Zudem haben wir eine interne Austauschplattform geschaffen, auf der unsere Makler ihr Wissen, ihre Erfahrungen und ihre Best Practices miteinander teilen können. Darüber hinaus umfasst unser Angebot zahlreiche digitale Tools, die in verschiedenen Bereichen unterstützen, wie beispielsweise bei der Kundengewinnung oder Zuführung von Kunden, der digitalen Immobilienbewertung, der Erstellung von KI-gestützten Exposés, 3D-Rundgängen, Foto-, Drohnen- und Grundrissservices sowie einem Website-Baukasten.

Welcher Mehrwert wird den potenziellen Partnern also geboten?

Gast: Unsere Partner profitieren von einer vereinfachten Kundengewinnung durch die drei Erfolgsfaktoren Marke, Technologie und Mensch. Wir bieten eine Unternehmenswebsite mit regionalen Unternehmensauftritten, die eine hohe Sichtbarkeit in Suchmaschinen garantieren. Zusätzlich unterstützen wir aktiv durch zentralisierte Marketingdienstleistungen, um die Sichtbarkeit zu erhöhen und durch gezielte bezahlte Maßnahmen Kunden zu gewinnen. Durch die von uns eingesetzten Technologien ist die Kundenbindung deutlich erfolgreicher und ressourcenschonender, was den langfristigen Erfolg nachhaltig unterstützt. Unterm Strich ermöglichen wir es unseren Maklern bereits heute, durch zahlreiche automatisierte Prozesse, eine digitale Kundenplattform als Ergänzung zur persönlichen Beratung vor Ort und ein ausgeprägtes Mobile First Mindset, mehr Kunden bei gleichem Zeitaufwand und höherer Servicequalität zu betreuen.

Herr Risch, wo sind Sie zurzeit auf der Suche nach neuen Partnern?

Risch: Tatsächlich gibt es in ganz Deutschland noch einzelne Regionen mit großem Potenzial, für die wir neue Partner suchen. Der Landkreis Pfaffenhofen zum Beispiel, wird durch die Nähe zu München immer attraktiver, ist aber im Moment noch etwas unterschätzt. Aber auch vermeintlich ländlichere Regionen sind interessant, da wir uns mit unserer Qualität und Marke relativ schnell von den regionalen Maklern abheben können. Unabhängig davon suchen wir derzeit einen Partner für den Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, der nach wie vor sehr angesagt ist. Auch Füssen, die beliebte Ferienregion im Allgäu, ist aufgrund einiger Zweitwohnsitze für Makler interessant. Und dies sind nur einige Beispiele.

Haben Quereinsteiger eine Chance?

Risch: In den vergangenen Jahren haben wir immer wieder sehr erfolgreich Quereinsteiger an Bord geholt. Menschen mit ausgeprägter Vertriebsorientierung, Freude und Begeisterung am Umgang mit Menschen und dem Wunsch, selbst unternehmerisch tätig zu sein, können sich bei uns zu sehr erfolgreichen Geschäftsstellenleitern entwickeln. Darüber hinaus bieten wir unseren Partnern eine umfassende und persönliche Betreuung, unter anderem eine IHK-zertifizierte Ausbildung zum Immobilienmakler und eine Weiterbildung zum Dekra-Sachverständigen. Wir stehen unseren Partnern von Anfang an tatkräftig zur Seite, damit sie – schnell und erfolgreich – Immobilien vermarkten können. Unsere Ausbildungsmodule basieren auf den langjährigen Erfolgen unseres Unternehmens und sind keine gewöhnlichen Verkaufsschulungen. Unser Ziel ist es, unser Wissen zielgerichtet weiterzugeben.

Herr Gast, lassen Sie uns abschließend noch einen Blick in die Zukunft werfen. Was könnendie Partner von von Poll Immobilien erwarten?

Gast: Langfristig werden wir das Beste aus den drei Erfolgsfaktoren Marke, Technologie und Mensch so stark ausbauen, dass es für den einzelnen Makler kaum noch möglich sein wird, mit der Geschwindigkeit und der Menge der digitalen Möglichkeiten Schritt zu halten. Auf der anderen Seite erwarten auch die Kunden zunehmend, dass die neuen digitalen Services ein wesentlicher Bestandteil des Dienstleistungsangebots eines Maklers sind. Wir verfügen über ein modulares und skalierbares Geschäftsmodell, das ein schnelles und erfolgreiches Maklerwachstum ermöglicht. Für unsere Partner bedeutet das, dass wir ihnen die besten digitalen Lösungen für den Auf- und Ausbau ihres Shops bieten. Wir haben bereits viele Meilensteine erreicht, aber noch viele spannende Ziele vor uns.