KGAL übernimmt Neubau-Komplex „Königstor“ in Regensburg 

Der Asset Manager KGAL hat das nun fertig gestellte Fondsobjekt "Königstor" in Regensburg mit fast 400 Wohnungen, die bereits weitgehend vermietet sind, sowie Ladenflächen übernommen. Das Marktumfeld helle sich langsam auf.

Der institutionelle Wohnimmobilienfonds KGAL Wohnen Core 3 hatte die Quartiersentwicklung „Königstor“ Regensburg zum Jahreswechsel 2021/2022 während der Bauphase erworben, teilt KGAL mit. Bei der nun erfolgten Übernahme der fertiggestellten Immobilie seien deutlich früher als geplant bereits 96 Prozent der 392 Wohnungen vermietet – darunter 55 geförderte und 146 barrierefreie Einheiten. Der Gebäudekomplex bietet demnach mehr als 800 Menschen ein neues Zuhause.

Das architektonisch außergewöhnliche Quartierszentrum im Herzen des Stadtteils Regensburg Königswiesen vereint urbanes Wohnen, Einkauf und Freizeit. Neben der Gesamtwohnfläche von 19.442 Quadratmetern befinden sich im Erdgeschoss auf weiteren 6.431 Quadratmetern Gewerbefläche unter anderem Lebensmittelgeschäfte, eine Bäckerei, eine Bankfiliale und ein Restaurant. Den Mietern stehen eine Tiefgarage, diverse Fahrradstellplätze und ein kostenloses Fitnessstudio zur Verfügung. An das Objekt grenzt zudem ein großzügiger Quartiersplatz mit Kinderspielplatz.

„Marktumfeld hellt sich langsam auf“

Das „Königstor“ komplettiert den Angaben zufolge den ausinvestierten Fonds KGAL Core 3. Seit 2023 nutze die KGAL mit dem neuen Impact-Fonds KGAL Core 5 LIFE aktiv Chancen – auch unter den derzeit anspruchsvollen Rahmenbedingungen am Wohnimmobilienmarkt. André Zücker, Co-CEO der KGAL und verantwortlich für das Transaktionsmanagement: „Nachdem wir für den KGAL Core 5 LIFE im vergangenen Jahr ein sehr erfolgreiches Erstinvestment in Spanien sichern konnten, planen wir in Kürze die zweite Akquisition, von der wir uns ebenfalls viel versprechen.“

Das Marktumfeld hellt sich der Mitteilung zufolge langsam auf. Da Inflation und Zinsniveau allmählich sinken, erwartet die KGAL im Jahresverlauf eine Belebung am Transaktionsmarkt. „Wir rechnen mit einer wachsenden Auswahl an Projekten, die wettbewerbsfähige Renditen erzielen“, so Zücker. „Damit sollte auch das Interesse der Investoren zurückkehren und wieder mehr Wohnraum entstehen.“