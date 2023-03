Krebs frühzeitig erkennen

Aktuell erkrankt in Deutschland rund eine halbe Million Menschen im Jahr neu an Krebs. Für 55 Prozent der jährlichen Krebsneuerkrankungen gibt es bisher keine konventionellen Früherkennungsmethoden. Dabei gilt: Je früher ein potenziell gefährlicher Tumor erkannt wird, umso besser sind meist die Heilungschancen. Genau hier setzt die HanseMerkur als erfahrener Krankenversicherer an: Mit der Kombination aus einem innovativen Bluttest (PanTum Detect®) und modernsten bildgebenden Verfahren wie MRT und PET/CT kann Krebs-Scan bereits in einem sehr frühen symptomlosen Stadium Hinweise auf eine Vielzahl von Tumorarten liefern. Bestätigt die Bildgebung den Anfangsverdacht auf einen Tumor, erfolgt die Überleitung in Facharztbehandlung. Im Falle eines Krankenhausaufenthalts deckt die Versicherung auch einen Ein- bzw. Zweibettzimmerzuschlag, Chefarztbehandlung und weitere Zusatzleistungen ab. Abgerundet wird das Programm mit einer durchgehenden medizinischen Beratung, um Versicherte in dieser sensiblen Situation bestmöglich und rundum zu betreuen.

Wichtiger Faktor der betrieblichen Vorsorge

Für Arbeitgeber ist die Gesundheitsförderung ihrer Mitarbeiter ein wichtiges strategisches Ziel und eine zusätzliche Möglichkeit der Mitarbeiterbindung. Das Angebot von Früherkennungsmaßnahmen ist daher zentraler Bestandteil betrieblicher Vorsorge. Versicherungslösungen, die medizinische Innovationen frühzeitig verfügbar machen und langfristig die Gesundheit der Mitarbeitenden eines Unternehmens fördern, stehen im Mittelpunkt der bKV-Produktstrategie der HanseMerkur. Das neue Programm Krebs-Scan ergänzt diese Strategie um den wichtigen Baustein der Krebsfrüherkennung. Krebs-Scan ist als Zusatzversicherung zur GKV und zur PKV sowie als bKV-Gruppenversicherung vermittelbar.