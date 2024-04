„Liechtenstein Life Wealth löst das Flexibilitäts-Dilemma“

In den Medien ist immer wieder davon die Rede, dass in den kommenden Jahren erhebliche Vermögenswerte vererbt werden. Wie groß ist dieser Wert tatsächlich und damit das Geschäftspotenzial?

Bruckner: Alleine in Deutschland werden laut Studien in den kommenden Jahren bis zu 400 Milliarden Euro jährlich übertragen. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Erbenden, während das vererbte Vermögen steigt: Rund 25 % der Bevölkerung vererben heute bereits mehr als 220.000 Euro, jeder Fünfzigste sogar mehr als eine Million Euro. Die Folge ist, dass sich das Erbschaftsteueraufkommen in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt hat. Vor allem die Generation der Babyboomer hat Vermögenswerte in Milliardenhöhe in Lebensversicherungen angelegt, die in den kommenden Jahren abgerufen, re-investiert oder übertragen werden. Spezialisierte Wholelife-Versicherungen können diese „Vererbungslücke“ der klassischen Lebensversicherung überbrücken und treffen damit einen Nerv der Gesellschaft. Das spüren wir auch an der riesigen Nachfrage bei Vermittlern.

Welche Vorteile bietet der Standort Liechtenstein in Bezug auf das Nachlassmanagement?

Bruckner: Liechtenstein bietet eine besondere Kombination aus Sicherheit, attraktiven Anlagemöglichkeiten und Innovationskraft: einerseits ist das Fürstentum Teil des europäischen Wirtschaftsraums und den EU-Richtlinien für Finanzplätze verpflichtet. Andererseits ist das Land selbst kein EU-Mitglied und damit nicht am europäischen Rettungsschirm beteiligt. Diese Konstellation und die Landeswährung Schweizer Franken sorgen für eine der europaweit niedrigsten Inflationsraten und Spitzenwerte bei Rating-Agenturen. Wer sein Vermögen geografisch diversifiziert anlegen möchte, um Risiken zu streuen, findet in Liechtenstein einen krisenresilienten und zugleich wachstumsstarken Investitionsstandort. Hinzu kommen Spitzenplätze bei der Digitalisierung und smarter Verwaltung. Diesen digitalen Standortvorteil können Unternehmen im Fürstentum mit smarten Lösungen für alle Fragen des Investment-, Vertrags- oder Datenmanagements an Kunden und Vermittler weitergeben.

Wie profitieren Berater bzw. deren Kunden von einer Zusammenarbeit mit Liechtenstein Life?

Bruckner: Für Berater und Kunden gleichermaßen zählt der Value of Advice, also die strategische Rendite, die Kunden durch gute Beratung erzielen können. Wir sorgen dafür, dass beide maximalen Mehrwert für ihren Dialog durch die Zusammenarbeit mit uns erhalten. Als Unternehmen mit digitaler DNA ermöglichen wir die smarte Zusammenarbeit zwischen Berater und Kunden per App und große Flexibilität bei der Gestaltung des eigenen Investments. Kunden können ihr investiertes Kapital auch nach Vertragsabschluss an die persönliche Lebenssituation oder ihr Risikoempfinden anpassen und bleiben im Dialog mit ihren Beratern.

Unser hybrider Entgeltansatz überlässt es den Kunden und Vermittlern selbst, ob netto per Honorar oder brutto per Provision vergütet wird. Aus einer Umfrage unter mehreren hundert Vermittlern wissen wir, dass viele Vermittler künftig den Einstieg in die Netto-Beratung planen. Wir sind mit diesem flexiblen Modell und unserer umfassenden digitalen Verkaufsunterstützung der Partner an ihrer Seite und offerieren individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

Sie bieten das Wholelife-Produkt Liechtenstein Life Wealth an. Was steckt dahinter?

Bruckner: Liechtenstein Life Wealth ermöglicht es den Kunden, jederzeit zu entscheiden, wie sie ihr angespartes Vermögen gestalten wollen: Ob als renditestarkes Investment für die Altersvorsorge, als Mittel zur Nachlassregelung mit Spielräumen, die weit flexibler sind als testamentarische Reglungen, beispielsweise durch individuelle Bezugsrechte.

Möglich wird das durch die besondere Tarifgestaltung, denn das Wesensmerkmal einer Wholelife-Versicherung wie Liechtenstein Life Wealth ist ihre Laufzeit für ein ganzes Leben und darüber hinaus. Mit einer maximalen Laufzeit von 104 Jahren kann Vermögen von einer Generation auf die nächste weitergegeben werden und bleibt damit bis zur Auszahlung abgeltungssteuerfrei. Durch die lange Laufzeit sind Wholelife-Tarife auf Basis von Fondsversicherungen auch eine interessante Möglichkeit das eingezahlte Kapital zu hebeln.

Welche Vorteile bietet das Produkt im Rahmen der Vermögensplanung und des Nachlassmanagements?

Bruckner: Liechtenstein Life Wealth überlässt es den Kunden und ihren Beratern, wann, wie, für wen und wie lange das aufgebaute Kapital angespart, investiert oder übertragen werden soll. Damit wird der teure Umweg vieler klassischer Lebensversicherungen vermieden, bei denen erst Verträge aufgelöst werden und dann das Kapital vererbt, besteuert und wieder angelegt wird – und häufig zu Banken oder Vermögensverwaltungen abfließt. Die überwältigende Mehrheit der Vermögenden in Deutschland will ihr angespartes Kapital laut Studien jedoch ganz oder teilweise an Lebenspartner oder die eigene Familie weitergeben. Liechtenstein Life Wealth verschafft ihnen jetzt diese Möglichkeit und macht aus der klassischen Lebensversicherung eine Art Schweizer Taschenmesser des Vermögensmanagements. Damit haben Kunden viel mehr Freiräume als mit der klassischen Vorsorge-Dreiteilung aus Lebensversicherungspolice, Investmentprodukt und Berliner Testament.

Als kapitalmarktorientiertes Vorsorgeprodukt schafft Liechtenstein Life Wealth Möglichkeiten zur finanziellen Optimierung: Während der Laufzeit können die Schenkungsteuer-Freibeträge der einzelnen Familienmitglieder oder Begünstigen genutzt und Doppelbesteuerungen bei Versterben der versicherten Person vermieden werden.

Den Kern des Produkts bildet die Fondspolice. Welche Features zeichnen diese aus, auch im Vergleich mit dem Wettbewerb?

Bruckner: Unsere Fondspolicen sind sicher, renditestark und gleichzeitig so flexibel wie das Leben selbst. Unsere Kunden, Makler und Finanzberater können Vorsorge und Absicherung bei den meisten Parametern genau für die individuelle Lebenssituation, Werte und Perspektiven konfigurieren. Unser Fonds-Universum aus rund 350 unabhängigen Fonds gestattet passgenaue Strategien und Portfolios aus ETFs, passiv gemanagten Fonds, Themenfonds sowie SDFR-Fonds namhafter Anbieter. Unsere Produkte selbst werden regelmäßig für ihre Innovativität und Wirkkraft ausgezeichnet, zuletzt als Produkt des Monats bei Ascore. Kunden können ihr Vermögen und ihre Vorsorge durch flexibles Umschichtungs-Management, Rebalancing, Shifts und Switches so gestalten, wie sie es für richtig halten. Im Rahmen einer Wholelife-Versicherung wächst das angesparte Vermögen mit jeder Lebensphase mit – und im Falle einer Vererbung oder Schenkung auch darüber hinaus.

Insbesondere das Thema Flexibilität wird bei Fondspolicen immer wichtiger. Mit welchen Highlights kann Liechtenstein Life Wealth hier aufwarten?

Bruckner: Liechtenstein Life Wealth löst das Flexibilitäts-Dilemma: das Leben ändert sich, aber eine einmal geschlossene Police bleibt weitgehend, wie sie ist, wie eine Zeitkapsel, in der die Vergangenheit konserviert wird. Das ist nicht mehr die Lebenswirklichkeit heutiger Familien und Lebensläufe. Mit Liechtenstein Life Wealth können Kunden ihre Police mit ihren Plänen ändern. Der Tarif lässt bis zu zwei Versicherungsnehmer und zwei versicherte Personen vertraglich zu. Angespartes Kapital kann investiert bleiben und steueroptimiert an die nächste Generation oder geliebte Menschen weitergegeben werden. Versicherungsnehmer, versicherte Personen und Bezugsberechtigte können individuell für die jeweilige Lebens- und Familiensituation bestimmt und auch wieder geändert werden. Auf diese Weise können zum Beispiel neue Lebenspartner, deren Kinder oder nichteheliche Nachkommen berücksichtigt werden. Entnahmen und Schenkungen aus dem angesparten Kapital sind jederzeit möglich.

Gibt es eine Mindestanlage für das Wholelife-Produkt und in welchem Kostenrahmen bewegen wir uns?

Bruckner: Liechtenstein Life Wealth kann bereits für Einmalbeträge ab 20.000 Euro oder laufende Beitragszahlungen ab monatlich 167 Euro abgeschlossen werden. Das Wholelife-Produkt ist darüber hinaus auch kostenmäßig sehr interessant – im Detail können Vermittler hierzu gerne auf uns zukommen.

