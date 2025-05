Lohnt es sich, Fonds zu kaufen, die deutlich vom Index abweichen?

In seiner neuen Untersuchung analysiert Fondsselektor von HQ Trust breit gestreute europäische Aktienfonds ohne einen ausgewiesenen Schwerpunkt wie etwa Value oder Growth. In dieser „Blend“ genannten Kategorie finden sich bei Morningstar mehr als 190 Produkte, die seit mindestens als drei Jahren am Markt sind. Diese teilte Jan Tachtler nach ihrem Tracking Error in sieben Bereiche ein.

Fast genauso wie der Vergleichsindex MSCI Europe bewegen sich die Fonds in der niedrigsten Gruppe. Sie haben einen Tracking Error von weniger als eins. Läge er bei null, würde sich der Fonds eins zu eins mit dem Index bewegen. Bei den Produkten mit der höchsten Abweichung beträgt der Tracking Error mehr als sechs. Die Analyse bezieht sich auf den Zeitraum von Mai 2022 bis April 2025, in dem es längere Aufwärts-, aber eben auch Abwärtsphasen gab. Kosten bleiben bei dieser Betrachtung außen vor.

„Aus Anlegersicht zahlen sich die zusätzlichen Freiheiten nicht aus: Höhere Abweichungen vom Index sorgen im Mittel nicht für eine bessere relative Performance.“

„Während es den indexnah gemanagten Fonds vor Kosten gelingt, ihre Benchmark im Schnitt zu schlagen, ist das bei den Fonds mit höherem Tracking Error nicht der Fall.“

„In der Tendenz gilt, dass je höher der Tracking Error ist, desto höher im Schnitt auch die Underperformance im Vergleich zur Benchmark ausfällt.“

„Bei der Gruppe mit dem höchsten Tracking Error liegt die Rendite vor Kosten im Schnitt 1,91 % hinter dem Index.“

„Allerdings steigt mit dem Tracking Error auch die Bandbreite der Ergebnisse: Es gibt also auch viele gut gemanagte Fonds in diesen Bereichen.“

Worauf Anlegerinnen und Anleger achten sollten: