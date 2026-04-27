Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Bafin stoppt Werbung von Unicredit im Commerzbank-Übernahmekampf

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
BaFin, Bonn, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Foto: AdobeStock/Tobias Arhelger
Mit dem Eingriff will die Aufsicht Missstände im laufenden Verfahren unterbinden.

Im Ringen um die Commerzbank verschärft sich der Ton: Die Finanzaufsicht untersagt Unicredit eine Social-Media-Kampagne und setzt damit Grenzen für die Kommunikation in laufenden Übernahmeverfahren. Welche Folgen das für das Angebot hat, bleibt offen.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) greift in den Übernahmekampf zwischen Unicredit und der Commerzbank ein. Die italienische Großbank hat nach Angaben der Behörde in sozialen Medien Werbeanzeigen verbreitet, die als unsachlich und reißerisch bewertet werden. Diese hätten zudem Mutmaßungen über die wirtschaftliche Lage der Commerzbank enthalten. Darüber berichtet „Spiegel Online“.

Die Anzeigen waren demnach europaweit abrufbar, sind inzwischen jedoch nicht mehr aktiv. Die Bafin untersagt Unicredit die weitere Verbreitung dieser Form der Ansprache und spricht von „unzulässiger Werbung“. Grundlage ist Paragraf 28 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes.

Mit dem Eingriff will die Aufsicht Missstände im laufenden Verfahren unterbinden und zugleich Klarheit darüber schaffen, welche Kommunikationsformen bei Übernahmeangeboten zulässig sind. Für den Fall eines Verstoßes droht Unicredit ein Bußgeld.

Das könnte Sie auch interessieren:

Unicredit hat angekündigt, Anfang Mai ein Übernahmeangebot für die Commerzbank zu starten. Ziel ist es zunächst, die Schwelle von 30 Prozent zu überschreiten. Ab diesem Punkt hätte die Bank mehr Spielraum, ihren Anteil weiter auszubauen.

Die Commerzbank stellt sich weiterhin gegen eine Übernahme. Vorstandschefin Bettina Orlopp hält an der Eigenständigkeit des Instituts fest. Eine einvernehmliche Lösung sei „aktuell nicht erkennbar“, teilte das Institut bereits Anfang April mit.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/bafin-stoppt-werbung-von-unicredit-im-commerzbank-uebernahmekampf-717144/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.