AllianzGI bringt aktive ETFs nach Europa

Allianz Global Investors (AllianzGI) wird in den kommenden Monaten erste aktive ETFs – also aktiv gemanagte börsengehandelte Fonds – für Anleger in Europa auf den Markt bringen. Nach der erfolgreichen Einführung von aktiven ETFs in Taiwan im Jahr 2025 wird AllianzGI diese Anlagevehikel in der zweiten Jahreshälfte 2026 in mehreren europäischen Märkten anbieten. Dieser Schritt unterstreicht AllianzGIs Engagement für kundenorientierte Produktneuerungen. Aktive ETFs bedienen die sich wandelnden Bedürfnisse von solchen Anlegern, die die Vorteile eines aktiven Managements mit der Transparenz und Liquidität von ETFs verbinden möchten.

Tobias C. Pross, CEO von AllianzGI, kommentiert: „Der Wert aktiven Managements war noch nie so offensichtlich wie heute. Hierbei geht es nicht nur darum, die Gewinner von morgen zu identifizieren. Vielmehr kommt es auch darauf an, Risiken zu steuern, Volatilität zu managen und in Echtzeit auf Marktveränderungen zu reagieren. Auf Basis der in Asien gesammelten Erfahrungen stoßen wir nun auch in Europa in den Bereich der aktiven ETFs vor. Dabei werden wir uns gleichzeitig weiterhin darauf konzentrieren, langfristige Performance, Risikodisziplin und maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden zu liefern.“

Aktive ETFs haben sich zu einem Wachstumsmotor für die liquiden, börsengehandelten Märkte in Europa entwickelt. Schätzungen von McKinsey zufolge wird sich das Volumen der in Europa in aktiven ETFs verwalteten Vermögen von Ende 2024 bis 2029 auf rund 165 Milliarden Euro verdreifachen. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate; CAGR) von 25 Prozent – ein Wert, der signifikant über der prognostizierten Wachstumsrate für die gesamten in der Branche gemanagten Vermögen liegt (gut 10 Prozent).

Alexandra Auer, Head of Distribution EMEA bei AllianzGI, fügt hinzu: „Der Einstieg in den Markt für aktive ETFs passt perfekt zu unserem Leitgedanken, den diversen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden. Wenn sich deren Ansprüche weiterentwickeln, entwickeln wir uns mit. Wir wissen, dass aktive ETFs für Teile unseres Kundenstamms zunehmend attraktiv geworden sind. Sie bieten einen kosteneffizienten Zugang zu den Vorteilen aktiven Investierens, kombiniert mit börseninterner Intraday-Preisbildung und Transparenz.“