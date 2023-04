LVM startet neue Website zu Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist für die LVM Versicherung zentraler Bestandteil ihrer Unternehmensstrategie. So hat sie es in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie 2025 festgeschrieben und setzt diese mit dem Ziel um, sich als aktive Gestalterin in der Versicherungsbranche zu positionieren. Dazu gehört auch, transparent und offen zu kommunizieren, was Nachhaltigkeit für die LVM Versicherung bedeutet und wie sie dieses Verständnis in konkretes Handeln übersetzt. Einen Überblick zum aktuellen Status quo und künftigen Maßnahmen bietet die neue Website lvm-nachhaltig.de

Als Nachhaltigkeits-Plattform der LVM Versicherung beleuchtet die neue Website neben dem Verständnis, den Zielen und Aktivitäten drei wesentliche Bereiche: Produkte, Kapitalanlage sowie Vielfalt und Engagement. In der Rubrik Impulse finden Interessierte außerdem inspirierende Zahlen sowie Studien zum Thema.

„Die neue Website ist so konzipiert, dass sie alle Interessierte anspricht: in erster Linie unsere Kundinnen und Kunden, aber auch unsere Mitarbeitenden und unsere LVM-Agenturen“, so die Bereichsleiterin für Nachhaltigkeit, Judith Peters.

Die Website soll auch junge Menschen auf das soziale, ökologische und gesellschaftliche Engagement der LVM aufmerksam machen. Deshalb präsentiert sie in einem modernen, außergewöhnlichen Design mit vielen 3D-Grafiken und Animationsfilmen. Die Inhalte werden kontinuierlich aktualisiert und erweitert.