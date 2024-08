Marktschwäche belastet Patrizia weiterhin

Der Immobilienkonzern Patrizia bekommt die schlechte Marktlage weiter zu spüren. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sackte in den ersten sechs Monaten des Jahres um fast ein Drittel auf 19,2 Millionen Euro ab, wie das Unternehmen am Dienstag in Augsburg mitteilte.