Planet Hero Award geht in die 6. Runde: Zurich fördert Umweltprojekte mit bis zu 100.000 Euro

Die Zurich Planet Hero Stiftung öffnet erneut ihr Bewerbungsfenster für die sechste Ausgabe des „Planet Hero Award“. Seit dem 30. März können Schulen, Hochschulen sowie Vereine und andere gemeinnützige Organisationen aus Deutschland wieder ihre Projekte einreichen. Die Frist endet am 10. Mai 2026.

Im Mittelpunkt stehen Initiativen, die sich für Klimaschutz, Biodiversität oder den Schutz von Meeren und Gewässern einsetzen. Je nach Umfang stellt die Stiftung Fördermittel von bis zu 100.000 Euro, 60.000 Euro oder 30.000 Euro bereit. Die Unterstützung ist auf drei Jahre angelegt.

Gemeinsam mit Segler Boris Herrmann ruft die Zurich Gruppe Deutschland bereits zum sechsten Mal zur Teilnahme auf. Die Preisverleihung ist nach Unternehmensangaben für den 24. September 2026 in Köln geplant.

Förderung und Begleitung über drei Jahre

Der Award richtet sich an Projekte, die nicht nur gute Ideen liefern, sondern auch langfristig Wirkung entfalten wollen. Neben der finanziellen Förderung erhalten die Gewinner eine enge Begleitung durch Mitglieder des Zurich Executive Committee.

„Wir freuen uns sehr, den Planet Hero Award erneut auszurichten und die vielen engagierten Projekte in Deutschland zu unterstützen – sowohl finanziell als auch mit Management-Expertise“, sagt Dr. Carsten Schildknecht, CEO der Zurich Gruppe Deutschland. „In den vergangenen Jahren ist ein starkes Netzwerk aus Vordenkerinnen und Vordenkern entstanden, die ihre kreativen Ideen umsetzen und dadurch messbare Beiträge zum Umwelt- und Klimaschutz leisten. In einer Welt, in der geopolitische Konflikte, eine globale ökonomische Neuordnung und sich häufende Wetterextreme vorherrschen, braucht es Verantwortung und Mut, um die Zukunft zu gestalten. Mit dem Planet Hero Award würdigen wir Initiativen, die diese Verantwortung übernehmen.“

Im vergangenen Jahr gingen die Auszeichnungen an Projekte aus Bremen, Husum und Hamburg. „ErdwärmeDich e.V.“ wurde im Bereich Klimaschutz prämiert und erhielt zusätzlich den Publikumspreis. „SPACEWHALE“ überzeugte in der Kategorie Biodiversität, der „SALZWASSER VEREIN“ im Bereich Ozean- und Gewässerschutz.

Jury bewertet Wirkung und Entwicklungspotenzial

Über die Vergabe entscheidet eine interdisziplinäre Jury aus Wissenschaft und Praxis. Neben Schildknecht und Herrmann gehören ihr unter anderem Katharina Reuter vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, Antje Boetius vom Monterey Bay Aquarium Research Institute, Jörg-Andreas Krüger vom Naturschutzbund sowie Kirsten Thonicke vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung an.

Im Fokus der Bewertung stehen vor allem Innovationskraft und die Frage, wie sich Projekte weiterentwickeln lassen. Damit richtet sich der Preis gezielt an Initiativen, die ihre Ansätze skalieren und verstetigen wollen.