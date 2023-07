MEAG erwirbt City Center in Brüssel

Die MEAG, Investmentgesellschaft der Ergo und Münchener Rück, erwirbt in Brüssel im Auftrag eines Immobilien-Spezialfonds für institutionelle Investoren alle Anteile an der AGRE Office Invest II. Verkäufer ist AG Real Estate.

Die MEAG erwirbt im Auftrag eines Immobilien-Spezialfonds für institutionelle Investoren alle Anteile an der AGRE Office Invest II, die das prestigeträchtige City Center Gebäude für die AG Insurance hält, von der AG Real Estate.

„Dieses Objekt erfüllt unsere Kriterien einer hervorragenden Lage und einer exzellenten Objektqualität in idealer Weise. Die nachhaltige Ertragssituation spiegelt sich in einer stabilen Bewertung wider. Darüber hinaus punktet dieses Objekt auch in Bezug auf die ESG-Performance, einem wichtigen Werttreiber für uns. Core-Immobilien erweisen sich zu allen Zeiten als äußerst widerstandsfähig und wertstabil. Antizyklisches Investieren ist für uns das Gebot der Stunde“, sagt Katrin Hupfauer, Leiterin des Bereichs Immobilientransaktionen bei der MEAG.

Das City Center ist ein modernes Bürogebäude im Herzen von Brüssel mit einer Fläche von ca. 31.000 m², die sich auf acht oberirdische Etagen sowie zwei Etagen im Untergeschoss verteilen. Zu den Mietern gehören Citydev.Brussels, International Trade Union, die Gemeinschaft Wallonie-Brüssel und H&M. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge beträgt sieben Jahre, Ausdruck des Vertrauens der Mieter in diese Adresse.

Mit seiner Lage am Boulevard du Jardin Botanique, der Rue Neuve und der Rue des Cendres und seiner Nordfassade mit Blick auf den Place Rogier weist dieses Gebäude eine außergewöhnliche Positionierung in Brüssel auf. Aufgrund seiner hervorragenden Verkehrsanbindung, einschließlich der Metro Rogier, des Gare du Nord und der nahe gelegenen Buslinien, ist es sehr gut erreichbar. Darüber hinaus bietet die unmittelbare Anbindung an City2 ein für die Geschäftsentwicklung und das Wohlbefinden der Mitarbeiter günstiges Umfeld.

Das im Jahr 2001 vom Atelier d’Art Urbain erbaute City Center wurde zwischen 2020 und 2022 umfassend renoviert. Dazu gehörte die Restaurierung von Dach, Eingangshalle und Fassade, wobei die Eleganz der ursprünglichen Art-Déco-Fassade erhalten wurde. Das Gebäude ist BREEAM In Use Excellent-zertifiziert und genügt damit höchsten Nachhaltigkeitsstandards. Das City Center ist mit 287 Sonnenkollektoren ausgestattet, die zur Optimierung des Energieverbrauchs beitragen.

Die Transaktion wurde unter der Federführung von BNP Paribas in Zusammenarbeit mit den Kanzleien Loyens & Loeff und PwC als Käuferberater sowie der Anwaltskanzlei Linklaters als Vertreter des Verkäufers durchgeführt.