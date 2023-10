Midjourney: Deutsche Familienversicherung setzt im Marketing auf KI

Die Künstliche Intelligenz ergreift alle Bereiche der Versicherungsbranche und auch das Versicherungsmarketing wird davon erfasst. Das Marketing der Deutschen Familienversicherung setzt die digitale Ausrichtung konsequent fort und nutzt zur Vermarktung des DFV-KlinikSchutz erstmals den KI-Dienst „Midjourney“.

Dabei handelt es sich um eine Künstliche Intelligenz (KI), die in der Lage ist, KI-Kunst zu erschaffen. Das proprietäre Programm wurde von dem gleichnamigen Forschungsinstitut aus San Francisco, Kalifornien, USA, geschaffen. Das Marketing des digitalen Direktversicherers legt seinen Schwerpunkt bei der Verwendung der KI-basierten Bilderwelt und der Vermarktung des DFV-KlinikSchutz im Bereich von Social Media, u.a. auf Facebook, Instagram und TikTok. Einen ersten Eindruck von der Kampagne erhalten Sie hier.

KI-Bilderwelt durch Midjourney

Das Besondere der in der Kampagne verwendeten Bilderwelt ist die Tatsache, dass es diese durch die KI-basierte Erstellung nur einmal weltweit gibt. Begründet ist dies im Entstehungsprozess der Bilder. Diese werden durch einen sog. Prompt mit der KI-Software von Midjourney generiert. Unter einem Prompt versteht man eine Eingabeaufforderung, die verwendet wird, um einen Computer oder eine KI-Plattform zu instruieren, einen bestimmten Text zu generieren oder eine besondere Aufgabe zu erledigen. Die auf dieser Basis durch die Midjourney-KI erstellten Bilder sind nicht reproduzierbar, sondern werden einmalig und einzigartig durch den jeweiligen Prompt von der KI erstellt. Die Deutsche Familienversicherung nutzt die Kampagne zum DFV-KlinikSchutz um erste Erfahrungen in diesem Feld zu sammeln. Geplant ist diesen Weg der Werbemittelerstellung auch bei anderen Produkten fortzusetzen und weiteren Kampagnenzu verwenden. Erwartet werden positive Auswirkungen auf die Skalierbarkeit von Marketingkosten und Einzigartigkeit der Werbung in digitalen Medien, Social Media und Online-Vertrieb.

Leistungen des DFV-Klinikschutz

Die stationäre Krankenhauszusatzversicherung des digitalen Direktversicherers, der DFV-Klinikschutz, bietet Leistungen wie Chefarztbehandlung, Kostenübernahme bei einer Unterbringung im Ein- oder Zweibettzimmer, freie Krankenhauswahl und ein weltweiter Versicherungsschutz inkl. Auslandskrankenversicherung.

Mit dem DFV-Klinikschutz soll gesetzlich Versicherten die Leistungen eines Privatpatienten sichern. Und das ab dem ersten Tag des Abschlusses, da der Tarif keine Wartezeiten enthält. Mit diesen Leistungen gehört der DFV-KlinikSchutz durchgehend zu den besten Tarifen am Markt. So erhielt das Produkt beim aktuellen Stiftung Warentest-Rating die Note „sehr gut“ (0,8) und wurde auch vom DFSI Deutsches Finanz-Service Institut GmbH und Focus Money mit der Gesamtbewertung „hervorragend“ ausgezeichnet.