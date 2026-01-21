MLP verlängert Vorstandsvertrag von Oliver Liebermann

Der Aufsichtsrat der MLP Finanzberatung SE hat den Vorstandsvertrag von Oliver Liebermann um eine weitere Amtszeit verlängert. Der bisher bis zum 31. Dezember 2026 laufende Vertrag gilt nun bis Ende 2031.

Der 57-Jährige gehört dem Vorstandsgremium seit 2019 an und verantwortet dort den Vertrieb. Liebermann studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Augsburg. Nach dem Studium begann er seine Laufbahn bei MLP als Berater in Konstanz.

Im weiteren Verlauf gründete und leitete Liebermann eine MLP Geschäftsstelle in Ravensburg. Von 2010 bis 2019 war er als Bereichsvorstand für die Vertriebsregion Nord-Ost tätig, bevor er in den Vorstand der MLP Finanzberatung SE berufen wurde.