Newsletter
Podcast
Videos
Suche

MLP verlängert Vorstandsvertrag von Oliver Liebermann

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Oliver Liebermann
Foto: MLP
Oliver Liebermann

Der Aufsichtsrat der MLP Finanzberatung SE verlängert den Vorstandsvertrag von Oliver Liebermann vorzeitig. Der Vertriebsvorstand bleibt damit bis Ende 2031 im Amt.

Der Aufsichtsrat der MLP Finanzberatung SE hat den Vorstandsvertrag von Oliver Liebermann um eine weitere Amtszeit verlängert. Der bisher bis zum 31. Dezember 2026 laufende Vertrag gilt nun bis Ende 2031.

Das könnte Sie auch interessieren:

Der 57-Jährige gehört dem Vorstandsgremium seit 2019 an und verantwortet dort den Vertrieb. Liebermann studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Augsburg. Nach dem Studium begann er seine Laufbahn bei MLP als Berater in Konstanz.

Im weiteren Verlauf gründete und leitete Liebermann eine MLP Geschäftsstelle in Ravensburg. Von 2010 bis 2019 war er als Bereichsvorstand für die Vertriebsregion Nord-Ost tätig, bevor er in den Vorstand der MLP Finanzberatung SE berufen wurde.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/mlp-verlaengert-vorstandsvertrag-von-oliver-liebermann-710350/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.