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Zinskonzept erweitert Geschäftsführung um Branchenexperten Luchetta

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Patrick Luchetta
Foto: Zinskonzept
Patrick Luchetta

Zinskonzept stellt seine Führung neu auf und holt einen erfahrenen Manager in die Geschäftsführung. Mit Patrick Luchetta soll insbesondere das Baufinanzierungsgeschäft ausgebaut und stärker verzahnt werden.

Die Zinskonzept GmbH erweitert ihre Geschäftsführung. Seit 1. April gehört Patrick Luchetta zum Führungsteam des auf Baufinanzierung spezialisierten Unternehmens. Er ergänzt damit Angela Roth, die das Unternehmen bislang allein geführt hat.

Mit der Personalie reagiert die Tochter der Compexx Finanz AG auf ihre Wachstumspläne. Luchetta bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Baufinanzierung, Versicherung und Kapitalanlage mit und soll diese künftig in die Weiterentwicklung des Geschäfts einbringen.

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Zuletzt war der 44-Jährige Gründer und Geschäftsführer der Insurehyp GmbH & Co. KG, die er weiterhin leitet. Parallel verantwortete er als Geschäftsführer der Creditweb GmbH zentrale Teile des Baufinanzierungsgeschäfts.

Luchetta begann seine Laufbahn mit einer Ausbildung zum Finanz- und Versicherungskaufmann und qualifizierte sich anschließend zum Versicherungsfachwirt. Bereits 2006 gründete er mit der Insure GmbH & Co. KG einen bundesweit tätigen Finanzdienstleister, den er bis zum Verkauf im Jahr 2014 leitete.

Nach dem Verkauf wechselte Luchetta zur Dr. Klein Privatkunden AG. Dort übernahm er die Verantwortung für das Geschäftsfeld Versicherung und Geldanlage und steuerte sowohl den Vertrieb als auch operative Einheiten.

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