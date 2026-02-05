Morningstar: ESG-Fonds erlebten 2025 eine deutliche Trendwende

Weltweit verzeichneten nachhaltige Fonds – aktiv verwaltete und börsengehandelte – 2025 Nettoabflüsse in Höhe von 84 Milliarden US-Dollar, während sie 2024 noch Nettozuflüsse in Höhe von 38 Milliarden US-Dollar verbuchen konnten. Allein im vierten Quartal 2025 flossen 27 Milliarden US-Dollar aus ESG-Fonds ab, im dritten Quartal waren es gar fast 55 Milliarden US-Dollar. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Global Sustainable Fund Review von Morningstar.

„Die Entwicklung der ESG-Fondsströme sieht nicht gut aus”, sagt Hortense Bioy, Leiterin des Sustainable Investing Research bei Morningstar Sustainalytics. “Allerdings sind die Zahlen etwas verzerrt. Große institutionelle Investoren aus Europa, insbesondere aus dem Vereinigten Königreich haben Vermögenswerte aus gepoolten ESG-Fonds in maßgeschneiderte ESG-Mandate umgeschichtet. Das macht einen Großteil der Abflüsse aus.”

Aber auch unabhängig von diesem Sondereinfluss bleibt das allgemeine Umfeld nach Ansicht von Bioy schwierig: “Anhaltender Gegenwind etwa durch geopolitische Spannungen, die vielerorts zu beobachtende Gegenreaktion auf ESG, regulatorische Rückschritte und uneinheitliche Ergebnisse belasten die Investmentbereitschaft der Anleger.”

Trotz der Abflüsse stieg das Vermögen nachhaltiger Fonds im vierten Quartal weltweit um etwa 4 Prozent auf 3,9 Billionen US-Dollar. Grund dafür war die Wertsteigerung an den Aktienmärkten. Damit hat sich seit Ende 2018 das weltweite Vermögen nachhaltiger Fonds von rund 600 Milliarden US-Dollar mehr als versechsfacht.

Europa macht fast 86 Prozent der weltweiten nachhaltigen Fondsvermögen aus, gefolgt von den Vereinigten Staaten mit 9 Prozent. Der Rest entfällt auf alle übrigen Länder. “Aktuell machen nachhaltige Fonds etwa 20 Prozent des gesamten europäischen Universums an offenen Fonds und ETFs aus, verglichen mit nur 1 Prozent in den USA und unterschiedlichen Anteilen in anderen Regionen”, so Bioy. “Die Produktentwicklung blieb in den letzten drei Monaten verhalten. Weltweit wurden nur 40 neue nachhaltige Fonds aufgelegt.”

