Drei Jahrzehnte nachhaltige Geldanlage: Ökovision Classic im Wandel

Mit der ersten Sitzung eines neu berufenen Anlageausschusses läutet Ökoworld ein neues Kapitel für seinen Ökovision Classic ein. Der im Mai 1996 aufgelegte Fonds zählt zu den ältesten Nachhaltigkeitsfonds Europas und befindet sich nun im 30. Jahr seines Bestehens.

Zum Start am 2. Mai 1996 lag das Fondsvolumen bei 15,4 Millionen Mark. Klare Ausschlusskriterien – unter anderem gegen Atomkraft, Waffen und ökologisch schädliche Geschäftsmodelle – prägten von Beginn an den Investmentansatz. Heute verwaltet der Fonds rund 1,5 Milliarden Euro.

Die ethisch-ökologische Ausrichtung wird weiterhin durch das hauseigene Nachhaltigkeits-Research sowie einen unabhängigen Anlageausschuss bestimmt. Unternehmen, die die Kriterien nicht erfüllen, werden nicht in das Anlageuniversum aufgenommen.

Langfristige Wertentwicklung und klare Kriterien

„Der Ökoworld Ökovision Classic ist das Herzstück unserer Fondspalette und ein Stück gelebte Unternehmensgeschichte“, erklärt Dr. Oliver Pfeil, CEO der Ökoworld AG. „Seit fast 30 Jahren beweist der Fonds, dass nachhaltiges Investieren kein Trend ist, sondern eine moralische Haltung mit Gewinnanspruch. Gewinn mit Sinn war daher auch schon vor vielen Jahren das Motto der Ökoworld. Dass wir dieses Jubiläum mit der ersten Sitzung eines neu aufgestellten, hochkarätigen Anlageausschusses verbinden, ist ein starkes Signal für Kontinuität und Erneuerung zugleich.“

Seit Auflegung der C-Tranche am 31. Mai 1996 verzeichnete der Fonds einen Wertzuwachs von rund 340 Prozent. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 5,17 Prozent. Eine Anlage zur Fondsauflegung hätte sich bis heute nahezu vervierfacht.

Ökoworld verweist zudem auf zahlreiche Auszeichnungen und gute Bewertungen in Nachhaltigkeitsratings. Der Fonds gilt im deutschsprachigen Raum als Wegbereiter ethisch-ökologischer Investments.

Neuer Anlageausschuss und Einsatz von KI

Mit dem neu besetzten Anlageausschuss will das Unternehmen die strategische Weiterentwicklung vorantreiben. Das Gremium ist divers besetzt und vereint Expertise aus Nachhaltigkeit, Wissenschaft, Gesundheit und Künstlicher Intelligenz.

„Nachhaltig ist das neue wettbewerbsfähig. Das gilt in besonderem Maße auch für die Geldanlage. Langfristig, das zeigt nicht zuletzt auch der Erfolg des Ökoworld Ökovision Classic, sorgt die konsequente Ausrichtung des Portfolios entlang zentraler ethischer und ökologischer Werte dafür, dass Risiken besser erkannt und rechtzeitig in Technologien und Geschäftsmodelle der Zukunft investiert wird“, sagt Prof. Dr. Katharina Reuter, Geschäftsführerin des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft und neues Mitglied des Anlageausschusses.

Zugleich soll Künstliche Intelligenz stärker in den Investmentprozess eingebunden werden. „Der Ökoworld Ökovision Classic war seiner Zeit immer voraus. Mit dem neuen Anlageausschuss sorgen wir dafür, dass er Pionier bleibt. Wir verbinden die Erfahrung aus drei Jahrzehnten nachhaltiger Investmentpraxis mit zukunftsweisenden Technologien, wie die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in den Investmentprozess, um die Fondsperformance kontinuierlich zu verbessern“, so Pfeil.