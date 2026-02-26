Newsletter
Podcast
Videos
Suche
EXKLUSIV

Nachhaltige Anlagen: Vom moralischen Anspruch zur strategischen Notwendigkeit

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Hadewych Kuiper, Triodos
Foto: Gijs de Kruijf
Hadewych Kuiper, Triodos Investment Management

Nachhaltige Kapitalanlagen gelten längst nicht mehr als reine Imagefrage. Institutionelle Investoren verstehen sie zunehmend als Instrument, um strukturelle Risiken zu steuern und langfristige Werte zu sichern. Trotz politischen Gegenwinds gewinnt dieser Ansatz weiter an Bedeutung.

Nachhaltige Kapitalanlagen werden längst nicht mehr primär als moralische oder reputationsgetriebene Entscheidung verstanden. Investoren nutzen diese vielmehr als strategischem Ansatz zur Schaffung langfristiger Werte und zum Management wesentlicher, systemischer Risiken. Dieser Perspektivwechsel markiert einen entscheidenden Trend in der institutionellen Kapitalanlage und verdeutlicht, warum nachhaltige Kapitalanlagen trotz Gegenwinds unverzichtbar bleiben.

Die Risikolandschaft verändert sich spürbar

Trotz politischem und regulatorischen Gegenwind halten viele institutionelle Anleger an den Grundsätzen nachhaltiger Anlagestrategien fest. Der Grund dafür ist weniger ideologischer Natur, sondern vielmehr ökonomisch motiviert. Investoren sehen sich mit steigenden regulatorischen Anforderungen, wachsendem CO₂-Bepreisungsdruck und hohen Erwartungen seitens ihrer Anleger konfrontiert. Gleichzeitig nehmen Häufigkeit und Intensität extremer Wetterereignisse zu – ebenso wie deren finanzielle Auswirkungen. In einigen Regionen gelten bestimmte Risiken inzwischen als kaum noch versicherbar. Physische Klimarisiken rücken damit zunehmend in den Mittelpunkt der Investitionsagenda. 

Hinzu kommen naturbezogene Abhängigkeiten, die lange unterschätzt wurden: Mehr als 55 Prozent aller Unternehmen sind in ihrem Geschäftsmodell unmittelbar oder mittelbar von funktionierenden Ökosystemen abhängig. Der Verlust biologischer Vielfalt ist daher nicht nur ein ökologisches Problem, sondern ein handfestes wirtschaftliches Risiko. Ein einfaches Gedankenexperiment verdeutlicht dies: Was würde geschehen, wenn sauberes Trinkwasser plötzlich nicht mehr verlässlich zur Verfügung stünde?

Auch geopolitische Spannungen verschärfen sich durch Ressourcenknappheit und wachsende Ungleichheit. Die daraus entstehenden Risiken – von Lieferkettenunterbrechungen bis zu sozialen Instabilitäten – wirken sich direkt auf Märkte und Portfolios aus. All diese Entwicklungen zeigen: Nachhaltiges Investieren ist kein kurzfristiger Trend, sondern eine Antwort auf strukturelle Veränderungen im globalen Risikoumfeld. Gerade in Zeiten politischer Gegenbewegungen und regulatorischer Debatten sollte es daher weiterhin ganz oben auf der Agenda stehen – nicht aus Idealismus, sondern aus klarem wirtschaftlichem Eigeninteresse.

Autorin Hadewych Kuiper ist Managing Director bei Triodos Investment Management.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/nachhaltige-anlagen-vom-moralischen-anspruch-zur-strategischen-notwendigkeit-712649/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.