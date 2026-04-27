Blended Finance: Amundi begleitet neuen Green-Bond-Fonds

Amundi wird Asset Manager des Global Green Bond Initiative Fonds, kurz GGBI-Fonds. Das Vehikel wurde am 24. April in Brüssel aufgelegt und soll ein Zielvolumen von bis zu drei Milliarden Euro erreichen.

Der Public-Private-Fonds ist Teil der von Europa geführten Global Green Bond Initiative. Sie soll institutionelles Kapital für Klima- und Umweltprojekte in Partnerländern der Europäischen Union mobilisieren, insbesondere in Schwellen- und Entwicklungsländern.

Knapp eine Milliarde Euro soll von multilateralen und europäischen Entwicklungsbanken kommen. Bis zu zwei Milliarden Euro werden von privaten Investoren erwartet.

Green Bonds als Finanzierungsinstrument

Der Fonds soll als Ankerinvestor bei Erstemissionen von Green Bonds auftreten. Ziel ist es, zusätzliche private Investitionen in Projekte mit Klima- und Umweltbezug anzustoßen.

Unterstützt wird das Konsortium durch eine Garantie des Europäischen Fonds für nachhaltige Entwicklung der Europäischen Kommission. Diese EFSD-Garantie soll dem GGBI-Konsortium Kreditabsicherung bieten.

Dem Konsortium gehören unter anderem die Europäische Investitionsbank, die spanische Regierung, Cassa Depositi e Prestiti, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, FMO, KfW, Proparco sowie Luxemburg über LuxDev an.

Weitere Mittel aus dem Green Climate Fund erwartet

Nach Abschluss der Dokumentation werden im laufenden Jahr zusätzliche Mittel aus dem Green Climate Fund erwartet. Die Governance-Struktur legen die Europäische Kommission und die beteiligten Entwicklungsfinanzierer fest.

„Die Mobilisierung von Kapital ist entscheidend, um eine stärkere Beteiligung der Schwellenländer an der Energiewende zu ermöglichen. Zu diesem Zweck bietet Blended Finance eine einzigartige Gelegenheit, Kapital einzusetzen, das sowohl nachhaltige Wirkung als auch finanzielle Renditen erzielt. Es ist uns wichtig, als Asset Manager des bislang größten Blended-Finance-Fonds einen Beitrag zu dieser wegweisenden Initiative leisten zu können. Diese Initiative steht voll und ganz im Einklang mit den strategischen Zielen von Amundi im Bereich verantwortungsbewusster Investments. Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren ist unerlässlich, um wirksame Strukturen zu entwickeln und Fachwissen auszutauschen, und wir werden unsere weltweite Führungsrolle und unsere einzigartigen Kompetenzen weiterhin nutzen, um Innovationen in diesen Bereichen voranzutreiben“, betont Valérie Baudson, CEO von Amundi.