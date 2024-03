Münchener Verein erweitert bKV-Tarif um arbeitnehmerfinanzierte Variante

Die Münchener Verein Krankenversicherung erweitert den bislang arbeitgeberfinanzierten bKV-Tarif GemeinsamGesund um eine arbeitnehmer­finanzierte Variante. Mit der Ausweitung können nun beim Münchener Verein bKV-Versicherte Arbeitnehmer künftig auch Familienmitglieder oder Partner absichern.

In den Budget-Tarifen von GemeinsamGesund und HandwerkGesund werden Kosten zu 100 Prozent für ambulante und zahnärztliche Leistungen im Rahmen des jährlich zur Verfügung stehenden Budgets übernommen. Dem Arbeitnehmer stehen dabei vier Tarifvarianten mit unterschiedlichen Budgethöhen von 300, 600, 1.000 oder 1.500 Euro zur Auswahl. Eine Absicherung für das Krankenhaus kann ebenso abgeschlossen werden.

Zudem sind auch laufende und begonnene Behandlungen ab Versicherungsbeginn mitversichert. Die Vorsorgeuntersuchungen ohne Altersgrenzen und Zeitabstände integriert. Auch privat Krankenversicherte und Familienangehörige können versichert beziehungsweise mitversichert werden.

In allen bKV-Tarifen entfallen die Wartezeiten. In der arbeitnehmerfinanzierten Variante verzichtet der Versicherer in den ersten drei Monaten auf eine Gesundheitsprüfung. Familie und Partner können zum gleichen oder einem ähnlichen Schutz abgesichert werden. Gesundheitsservices wie der Arzt-Termin-Service sind kostenfrei. Zudem können auch auch Videosprechstunden im Rahmen der versicherten Leistungen genutzt werden.

Nach Angaben des Versicherer ist der Abschluss der bKV in wenigen Schritten digital ohne Unterschrift möglich. Über ein eigenes Arbeitgeberportal können die Mitarbeiter sowie Familienmitglieder an- und abgemeldet werden. Die Leistungsabrechnung erfolgt über ein ServiceApp des Müncherer Vereins. Heißt: Die Mitarbeiter reichen ihre Arztrechnungen und andere Belege online beim Münchener Verein ein.