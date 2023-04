Neodigital: Stefan Wirtz wird Generalbevollmächtigter Vertrieb

Die Neodigital Versicherung AG hat den ehemaligen EY-Partner Stefan Wirtz an Bord geholt. Wirtz wird Generalbevollmächtigter Vertrieb und berichtet an Vorstand Vertrieb und Marketing Stephen Voss.

Der Digitalversicherer Neodigital stärkt seine Aufbauorganisation und holt mit Stefan Wirtz als künftigen Generalbevollmächtigen Vertrieb eine weitere Führungskraft an Bord. Der ehemalige Ernst & Young-Partner Wirtz hat in den vergangen fünf Jahren Neodigital bereits zu verschiedenen Themenstellungen beraten und dabei unter anderem eine erfolgreiche Kapitalerhöhungsrunde sowie ein Strategy Renewal beim 2017 gegründeten Digitalversicherer begleitet. Er selbst blickt auf über zwölf Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche zurück und hat in dieser Zeit verschiedene Versicherungsunternehmen, Insurtechs, Makler sowie Assekuradeure beraten.

Seine Karriere begann Stefan Wirtz 2011 in der klassischen Wirtschaftsprüfung von Versicherungsunternehmen bei KPMG, bevor er von 2013 bis 2014 Vorstandsassistent des Leiters der globalen KPMG Versicherungspraxis, Dr. Frank Ellenbürger, wurde. Im Jahr 2015 wechselte er in die Strategie- und Transaktionsberatung für den Versicherungssektor der Beratung Ernst & Young (EY) und arbeitete seitdem sehr eng mit dem Leiter des deutschen Sektors Versicherungen, Thomas Korte, zusammen. Dort wurde er 2020 Partner.

„Wir freuen uns, Stefan Wirtz für uns gewonnen zu haben und ich bin mir sicher, dass er bei Neodigital das innovative Umfeld findet, was er für das nächste Level unserer Vertriebsinitiativen benötigt“, freut sich auch Stephen Voss, Vorstand Vertrieb und Marketing der Neodigital Versicherung AG. Wirtz ist 35 Jahre alt, verheiratet und lebt mit seiner Familie in Hamburg.