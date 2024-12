Neuer Vertriebsvorstand bei Global-Finanz

Der 48-jährige Bankkaufmann verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche, so Global-Finanz. Zuletzt war Steinhart demnach vier Jahre lang Vorstandsmitglied der Pension Benefits AG. Zuvor sammelte er Erfahrungen unter anderem bei der WWK Lebensversicherung, Kussmaul Kuhnert & Kollegen sowie der Sparkasse Freiburg.

In seiner neuen Funktion bei Global-Finanz wird Steinhart vorrangig die Verantwortung für die Bereiche Vertrieb und Marketing übernehmen. Er sei überzeugt, dass „wir als starkes Tandem unser Unternehmen gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft führen werden“, so Konstantinos Liolis, ebenfalls Mitglied des Vorstands.

Liolis ist zum 1. Juli 2024 in den Vorstand berufen worden und hatte schon in diesem Zuge bestätigt, dass der Vertrag des langjährigen CEO Michael Heinze zum 31. Dezember 2024 ausläuft und er selbst im nächsten Jahr den Vorstand Ulrich Strotmann ablöst, der in den Ruhestand geht.

Die Global-Finanz AG zählt zu den konzernunabhängigen Allfinanz-Dienstleistern. Sie wurde 1979 gegründet und betreut nach eigenen Angaben mehr als 200.000 Privatkunden.