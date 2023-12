Neues Emissionshaus geht mit erstem Publikums-AIF an den Start

Die My House AG aus Hamburg kündigt den Vertriebsstart ihres ersten geschlossenen Publikums-AIF MHREF Wohnen I an. Der neue Fonds investiert ausschließlich in Wohnimmobilien. Das angestrebte Investitionsvolumen ist beachtlich.

Anlageschwerpunkt des alternativen Investmentfonds (AIF) sind demnach Wohnimmobilien mit Entwicklungspotenzial, die nach dem Erwerb modernisiert werden, teilt My House mit. Die Investitionen können dabei in Form von Eigenkapital oder Gesellschafterdarlehen erfolgen. Der MHREF Wohnen I ist auf Wohnimmobilien in Randgebieten von Metropolen sowie wachstumsstarken Regionen in Deutschland fokussiert. My House hatte den Fonds bereits angekündigt.

Anleger können sich ab einer Mindestsumme von 10.000 Euro beteiligen. Die prognostizierten Auszahlungen belaufen sich auf anfänglich 2,75 Prozent pro Jahr, ansteigend auf 3,75 Prozent ab dem fünften Jahr. Die Gesamtrendite bei einer geplanten Laufzeit von 6,5 Jahren soll nach Angaben von My House 9,33 Prozent pro Jahr betragen.

Das angestrebte Gesamtinvestitionsvolumen des Fonds beträgt demnach etwa 220 Millionen Euro. Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) ist die HTB Hanseatische Fondshaus GmbH aus Bremen.