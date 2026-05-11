CLARITY-Kompromiss treibt Krypto-Zuflüsse an

Anlageprodukte für digitale Vermögenswerte haben in der vergangenen Woche Zuflüsse von 857,9 Millionen US-Dollar verzeichnet. Damit lagen die Produkte bereits die sechste Woche in Folge im Plus. Zugleich war es das höchste Wochenvolumen seit dem 24. April.

Die Entwicklung dürfte mit der verbesserten Stimmung rund um den CLARITY Act zusammenhängen. Senator Thom Tillis und Senatorin Angela Alsobrooks hatten am 1. Mai den finalen Kompromisstext zur Verzinsung von Stablecoins veröffentlicht. Am 4. Mai setzte sich der Entwurf gegen Widerstand aus der Bankenbranche durch.

Bitcoin stieg am Montag über die Marke von 80.000 US-Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit der Korrektur im Februar. Die Beratung im Bankenausschuss des US-Senats wird in der kommenden Woche erwartet. Das verwaltete Vermögen der Anlageprodukte stieg insgesamt auf 160 Milliarden US-Dollar.

USA führen bei Krypto-Zuflüssen

Regional dominierten die USA mit Zuflüssen von 776,6 Millionen US-Dollar. Das entspricht einer deutlichen Erholung gegenüber 47,5 Millionen US-Dollar in der Vorwoche.

Auch in Europa zeigte sich eine breitere Nachfrage. Deutschland verzeichnete Zuflüsse von 50,6 Millionen US-Dollar und lag damit leicht über dem Wert der Vorwoche. In der Schweiz flossen 21,1 Millionen US-Dollar in entsprechende Produkte, in den Niederlanden fünf Millionen US-Dollar.

Bitcoin-Produkte kamen auf Zuflüsse von 706,1 Millionen US-Dollar. Seit Jahresbeginn summieren sich die Zuflüsse damit auf 4,9 Milliarden US-Dollar.

Anleger bauen Short-Bitcoin-Positionen ab

Short-Bitcoin-Produkte verzeichneten dagegen Abflüsse von 14,4 Millionen US-Dollar. Das war der größte wöchentliche Abfluss in diesem Jahr. Die Zahlen deuten darauf hin, dass Anleger Absicherungspositionen abbauen, während das Vertrauen in die Rallye zunimmt.

Ethereum-Produkte erzielten Zuflüsse von 77,1 Millionen US-Dollar. Damit machten sie die Abflüsse von 81,6 Millionen US-Dollar aus der Vorwoche wieder wett.

Solana kam auf Zuflüsse von 47,6 Millionen US-Dollar, XRP auf 39,6 Millionen US-Dollar. In beiden Fällen beschleunigte sich die Nachfrage gegenüber den vergangenen Wochen deutlich. Multi-Asset-Produkte bildeten mit Abflüssen von 5,5 Millionen US-Dollar die größere Ausnahme.