Oliver Pfeil, Ökoworld: Die nachhaltige Geldanlage muss sich neu erfinden

Die nachhaltige Geldanlage steht derzeit unter Druck. Nach Jahren des Booms erleben wir einen Rückzug: Gelder fließen ab, das Thema scheint an Strahlkraft verloren zu haben. Mehrere Krisen – allen voran der Krieg in der Ukraine, Energiepreisschocks und geopolitische Unsicherheiten – verunsichern Anleger. In solchen Phasen dominiert oft der kurzfristige Blick, nachhaltige Strategien geraten ins Hintertreffen.

Doch wer glaubt, nachhaltige Geldanlage sei nur ein Modethema gewesen, dessen Zeit abgelaufen sei, irrt gewaltig. Die strukturellen Herausforderungen – Klimawandel, Ressourcenknappheit, soziale Ungleichheit – verschwinden nicht, nur weil sie weniger häufig in den Schlagzeilen auftauchen. Im Gegenteil: Die Notwendigkeit, Kapital gezielt für die Transformation unserer Wirtschaft einzusetzen, war nie größer. Die Frage ist nicht, ob, sondern wie wir die nachhaltige Geldanlage weiterentwickeln.

Kapital als Hebel für Zukunft und Wandel

Kapital ist der stärkste Hebel, um Unternehmen und Märkte in Richtung Zukunft zu bewegen. Es ermöglicht Innovation, Energieeffizienz, faire Lieferketten und klimafreundliche Produkte. Ohne gezielte Investitionen in nachhaltige Geschäftsmodelle bleibt die Zukunft auf der Strecke. Investoren tragen deshalb eine enorme Verantwortung, diese Zukunft aktiv mitzugestalten.

Die nachhaltige Geldanlage muss sich neu erfinden

Doch einfach abzuwarten, bis das Pendel wieder zurückschwingt und die Märkte sich wieder mehr für das Thema Nachhaltigkeit interessieren, reicht nicht aus. Die nachhaltige Geldanlage muss sich weiterentwickeln, um ihrer Bedeutung gerecht zu werden. Für uns bei Ökoworld heißt das: Wir denken die nachhaltige Geldanlage neu – glaubwürdig, modern und leistungsstark.

Glaubwürdig: Unser Versprechen gilt: Ökoworld macht bei der Nachhaltigkeit keine Kompromisse. Transparenz, klare Kennzeichnungen und verständliche Kommunikation sind der Schlüssel, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Diesem Ziel dient auch die Neuformierung des Anlageausschuss unseres wichtigsten Fonds, dem Ökovision Classic. Namhafte Nachhaltigkeits-Experten aus Wissenschaft und Verbänden prüfen dreimal im Jahr unabhängig, welche Unternehmen unseren strengen Kriterien genügen. Nur Unternehmen, die diese Hürde überwinden, dürfen ins Portfolio aufgenommen werden. Damit bleibt der Ökovision Classic auch 30 Jahren nach seiner Gründung ein Vorreiter der Branche.

Modern: Junge Zielgruppen müssen neu für die nachhaltige Geldanlage begeistert werden. Neue Technologien – allen voran Künstliche Intelligenz – stehen darum künftig im Zentrum unseres Research- und Investment-Prozesses. Sie helfen uns, Nachhaltigkeitsdaten besser auszuwerten, Risiken frühzeitig zu erkennen und Portfolios effizienter zu steuern. Hinzu tritt ein zeitgemäßes Verständnis von Nachhaltigkeit, das über reine Ökologie hinausreicht. Themen wie Diversität, Gleichberechtigung, Digitalisierung und Bildung gehören ebenso dazu wie natürlich der Klimaschutz.

Performant: Nachhaltige Geldanlage muss nicht nur ethisch überzeugen, sondern auch finanziell. Unser Ziel ist ein Investmentprozess, der nachhaltige und zugleich attraktive Renditen ermöglicht. Ich bin überzeugt, dass das gelingt. Nachhaltigkeit ist ökonomischer Mehrwert: Sie schafft widerstandsfähige Lieferketten, senkt Kosten, verringert Risiken und steigert Innovationskraft.

Fazit: Jetzt ist die Zeit für mutige Schritte

Die eigentliche Triebkraft nachhaltiger Geldanlage war nie die Regulatorik aus Brüssel – im Gegenteil. Die überzogene Regulierung hat der Branche zuletzt eher geschadet. Jetzt ist es an uns, Kunden mit Innovationen und überzeugenden Lösungen zurückzugewinnen und neue, vor allem junge Anleger, zu überzeugen und zu begeistern. Kapital, das in nachhaltige Geschäftsmodelle fließt, ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft – und die beste Grundlage für langfristigen Anlageerfolg.

Wo neue Märkte entstehen, entsteht Zukunft. Wer heute mutig handelt, gestaltet die Welt von morgen.

Autor Dr. Oliver Pfeil ist CEO der Ökoworld AG



