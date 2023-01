One Group platziert 180 Millionen Euro in 2022 und plant „Produktoffensive“

Die Hamburger One Group hat mit den Produkten der "ProReal-Serie" im Jahr 2022 rund 180 Millionen Euro bei privaten, semi- und professionellen Investoren platziert. Die Auszahlungen an Anleger aus Zinsen und Kapitalrückführungen summierten sich auf 50 Millionen Euro.

Im vergangenen Jahr hat das Emissionshaus mehr als 30 Millionen Euro Zinsen an seine Anleger ausgezahlt. Zudem wurde der „ProReal Private 1“ mit einem Volumen von 20 Millionen Euro bereits drei Monate vor Ende des geplanten Investitionszeitraums vollständig und prospektgemäß zurückgeführt, teilt die One Group mit.

Zum Platzierungserfolg trug unter anderem die Erweiterung des eigenen Produktportfolios um einen Bestandsfonds bei. Der „ProReal Kapstadtring Hamburg“ ist als alternativer Investmentfonds (Spezial-AIF) für semiprofessionelle und institutionelle Investoren konzipiert und investiert in ein Gebäudeensemble am Kapstadtring in der Hamburger City Nord.

„Obwohl ein halbes Jahr kein klassisches Publikumsprodukt aus der ProReal-Kurzläuferserie verfügbar war, blicken wir auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurück“, so Malte Thies, geschäftsführender Gesellschafter der zur Soravia Gruppe gehörenden One Group. „Anleger suchen gezielt nach attraktiven Investments, soliden Renditen, Leistungstreue und Zuverlässigkeit und genau das können wir bieten. Ich bin zuversichtlich, dass wir auch im Jahr 2023 erneut großartige Investmentmöglichkeiten umsetzen werden, die den Nerv der Anleger treffen. Dazu haben wir uns dank der attraktiven Pipeline der Soravia die Auflage vieler spannender und neuartiger Produkte vorgenommen“, kündigt er an.

Private Placement gestartet

Unlängst startete der Club-Deal „ProReal Hospitality Mallorca“. Das Private Placement investiert in den Erwerb, den Umbau und den operativen Betrieb des neu positionierten Hotels „Aethos Mallorca“ im Badeort Peguera südwestlich von Palma. Hinter Aethos stehe die Investmentgesellschaft Limestone Capital, die auf Revitalisierungsprojekte spezialisiert ist. Aus dem Emissionserlös des „ProReal Hospitality Mallorca“ wird ein Co-Investment neben dem Luxemburger Spezialfonds „Limestone Amethyst Fund“.

Der „ProReal Hospitality Mallorca“ ist ab einer Mindestbeteiligung von 200.000 Euro zeichenbar. Bei einer geplanten Laufzeit von fünf Jahren wird eine Rendite von mehr als 7,5 Prozent pro Jahr angestrebt. Zudem können Investoren an einem erfolgreichen Exit partizipieren. Nach wenigen Tagen sind den Angaben zufolge bereits 30 Prozent des Emissionskapitals von 9,3 Millionen Euro platziert.

Für 2023 plant die One Group laut der Mitteilung „eine große Bandbreite an neuartigen Produkten“, sowohl für Privatanleger als auch für semiprofessionelle und institutionelle Investoren. „Neben konservativen Debt-Lösungen legen wir einen großen Fokus auf neuartige Immobilien-Konzepte und Investitionsmöglichkeiten in grüne Projekte“, so Thies.