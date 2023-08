One Group schließt Private Placement für Mallorca-Hotel über Plan

Das Kapital fließt an der Seite des Assetmanagers und Co-Investors Limestone Capital AG in den Erwerb, die Sanierung und den operativen Betrieb des Hotels Aethos auf Mallorca. Über die prognostizierte Laufzeit von circa fünf Jahren stellt das Private Placement den Anlegern endfällig eine bevorrechtigte Vermögensmehrung von 7,5 Prozent pro Jahr zuzüglich einer variablen endfälligen Erfolgsbeteiligung in Aussicht.

„Die hohe Nachfrage unter unseren bestehenden wie neuen Investoren bestätigt uns in unserer expansiven Produktstrategie. Auch und gerade im aktuellen Marktumfeld ist das Interesse an innovativen, aktiv wertschöpfenden Anlagelösungen groß wie selten. Das Hospitality-Segment bietet nach dem erfolgreichen und weiter dynamischen Post-Pandemie-Aufschwung besonders spannende Potenziale für Anleger. Natürlich braucht es in diesem speziellen Segment einschlägige Expertise, über die sowohl unser Mutterkonzern Soravia wie auch unser strategischer Partner Limestone Capital in hohem Maß verfügen. Wir arbeiten bereits mit Hochdruck an ähnlich attraktiven Folgeangeboten noch im laufenden Jahr“, erklärt Oliver Quentin, Co-Geschäftsführer der One Group und verantwortlich für Strukturierung und Konzeption beim Hamburger Emissionshaus.

42 Investoren

Das Private Placement investiert in das neu positionierte Hotel „Aethos Mallorca“ im beliebten Badeort Peguera südwestlich von Palma. Aus dem Emissionserlös des „ProReal Hospitality Mallorca“ wird ein Co-Investment neben dem Luxemburger Spezialfonds „Amethyst Fund SCSp“ eingegangen. Das Produkt war ab einer Mindestbeteiligung von 200.000 Euro zeichenbar. Neben der festen Verzinsung können die insgesamt 42 Investoren zudem an potenziellen Mehrerlösen bei einem erfolgreichen Verkauf partizipieren.

„Dafür stehen die Chancen gut“, sagt One-Group-Chef und Mitgesellschafter Malte Thies, „denn die touristische Nachfrage auf Mallorca wächst. Schon jetzt sehen wir Belegungszahlen deutlich über Vor-Corona-Niveau. Gleichzeitig begrenzt die Regionalregierung neuerdings das Angebot. Ein Hotel wie dieses würde heutzutage gar nicht mehr genehmigt werden. Der sich abzeichnende Engpass legt eine Wertsteigerung nahe.“ Die Sanierung des Bestandsobjektes schreitet der Mitteilung zufolge zügig voran, sodass einer Hotel-Eröffnung im kommenden Jahr derzeit nichts im Wege stehe.